Никита Щитов: «Вегас» существует шесть лет – финал и Кубок Стэнли. Почему бы не перенести это на «Сочи»? Команда создавалась с нуля, но в финал не вышла»

Теги Кубок Стэнли Никита Щитов НХЛ КХЛ Вегас Сочи Хоккей

Никита Щитов прокомментировал победу «Вегаса» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Финал не стал для меня разочарованием. Хоккей тем и интересен, что в нем может произойти все. Можно ставить в начале сезона на одних фаворитов, а по итогу выиграет другая команда.

«Флорида» же вышла в плей-офф с восьмого места и дошла до финала. Это тоже довольно-таки круто.

Что касается «Вегаса», то команде всего несколько лет. Для менеджеров это отличный пример того, как нужно строить команду, чтобы за небольшой промежуток времени достичь результата.

Было бы неплохо, если бы менеджеры «Вегаса» во всеуслышанье поделились тем, как они строили этот коллектив.

Клуб существует всего лишь шесть лет, и за это время он один раз вышел в финал Кубка Стэнли и еще один раз выиграл его.

Почему бы не перенести это на хоккейный клуб «Сочи»? Команда ведь тоже существует не так давно, она точно так же создавалась с нуля. Но в финал пока ни разу не вышла. Вот есть чему учиться.

«Вегас» выиграл за шесть лет, это здорово же! Там целый штаб думает над тем, как укрепить команду. Это колоссальная работа тренеров, менеджеров и скаутов.

Нужно учиться у них и перенимать этот опыт. Может быть, что-то подобное нам покажет Игорь Ларионов в следующем сезоне?» – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.

6 комментариев

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Art Ebosh
Как можно сравнивать реально конкурентный спортивный турнир с каким-то мыльным пузырем?
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v.dug1n
Разница в том, что у одной команды крутые менеджеры и стремление побеждать. А у другой команды хозяева в северной столице
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Белый офицер
Вот именно что выиграл Вегас, а не фарм. Сочи создавалось и существует как фарм клуб. Ясное дело что перед ним цели побеждать в КХЛ нет. Нужно опускаться рангом ниже.
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Mephi027
Произойти в хоккее может все, но КХЛ это не касается.
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Мікалай Ланец
Это примерно как йоркширский терьер хозяйки посмотрев по ТВ на волков решит-
А чем я хуже? Я ведь тоже могу охотиться и жить свободно!
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Al561
Сравнивать создание Сочи с Вегасом нелепо, без обид для сочинских болельщиков.
У Вегаса были очень неплохие стартовые условия комплектования, плюс грамотная работа менеджмента.
Если кого и сравнивать с Вегасом (особенно ранним), то Динамо Москва образца 2012-13 годов, и ХК МВД Знарка - Сафронова, как основу для ОХК, тогдашней реинкарнации Динамо Москва.
Ровный кубковый состав почти без звезд.
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