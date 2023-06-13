Дерек Райан подписал 2-летний контракт с «Эдмонтоном» на 1,8 млн долларов. Форвард набрал 23 очка в сезоне
«Эдмонтон» и Дерек Райан договорились о новом контракте.
36-летний нападающий продлил соглашение с канадским клубом на два года.
Кэпхит хоккеиста составит 900 тысяч долларов. Общая сумма сделки – 1,8 миллиона долларов.
Дерек Райан выступает за «Ойлерс» с сезона-2020/21.
Форвард записал на свой счет 20 (13+7) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. В плей-офф он отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх.
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