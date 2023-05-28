После третьего матча болельщики «Флориды Пантерз» были оптимистично настроены на четвертую игру. Победа в овертайме должна была придать сил и эмоций самим хоккеистам. Другое дело, что по ходу практически всех поединков финальной серии видно, что «Вегас Голден Найтс» пусть ненамного, но лучше. Если смотреть только на статистические показатели после второй игры в Санрайзе, то между командами равенство, за исключением силовых приемов и блокированных бросков. По силовым на этот раз гости превзошли хозяев, а по блокированным они лучше не протяжении всей серии, что тоже говорит о задаче не пропустить любыми способами. Ну, и шансами своими «рыцари» распоряжаются лучше. Камбэк мог бы случиться и в четвертой игре, но выдавать такое как на заказ в финале очень сложно. Можно сетовать на Фортуну, но разве не она подарила «пантерам» первый гол. Такие шайбы увидишь редко, Теперь «Флорида Пантерз» пригрывает серию 1 – 3 и едет в Неваду, где все может закончится. Шансов немного, но команда уже была в такой ситуации чуть больше месяца назад в первой финальной серии против «Бостон Брюинз». Мало, кто тогда ставил на хоккеистов Пола Мориса, но они собрались и выиграли три матча. Начать плей-офф с камбэка в серии и закончить таким же камбэком, это было бы красиво и эпично. Вот только «Вегас Голден Найтс» все про это знают и пока представляются командой куда более уверенной в своих силах, нежели тот же «Бостон». За ошибки они по-прежнему наказывают методично и безжалостно и едут домой, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Четвертый матч серии состоится в Парадайсе на T-Mobile Arena, начало в 03:00 по московскому времени.

Счет в серии: 3 – 1

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 5,5

«Вегас Голден Найтс»

Гости вновь начали матч ударно. Уже на второй минуте матча они поймали хозяев на пересменке. Зак Уайтклауд нашел пасом на синей линии Чендлера Стивенсона, тот сделал рывок, убежал от защитников и переиграл Сергея Бобровского. В который раз в матчах финальной серии хоккеисты «Вегаса» создали себе преимущество, заставив «Флориду» отыгрываться. Хозяевам победа была нужнее, но начало матча осталось за гостями. «Пантеры» по броскам в конце периода подтянулись к «Вегасу», но пользы из них не извлекли. Эден Хилл вновь был непробиваем.

Второй период, и история в чем-то повторяется. На этот раз Марк Стоун отдает передачу Стивенсону, и тот в касание со средней дистанции выдает лазерный бросок. Бобровский бессилен. Вскоре Вильям Карлссон увеличивает преимущество своей команды. Первая половина игры осталась полностью за гостями. Хорошо еще, что голкипер «Флориды» сделал несколько важный сейвов, иначе счет мог быть более крупным. Не то чтобы в дальнейшем «Голден Найтс» расслабились, но в начале третьего периода их преимущество практически испарилось.

Призрак предыдущего матча стал парить над ареной, к тому же на последней минуте игры Алекс Пьетранджело, обороняясь, выбросил шайбу за пределы площадки и получил двухминутное удаление. Времени на реализацию у хозяев оставалось чуть более семнадцати секунд, но очередного чудесного спасения не получилось. «Вегас Голден Найтс» едут домой и находятся в шаге от первой победе в Кубке Стэнли в непродолжительной истории франшизы. Перед вами результаты пяти последних поединков «рыцарей».

11.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 3

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 2

30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6

Факты и цифры

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» 30 раз блокировали броски в четвертом матче против 15 у соперника, силовых приемов у них тоже больше, 32 против 21

Зак Уайтклауд и Никлас Хог лучшие по показателю «плюс-минус» среди игроков обеих команд, у них по плюс 3

Больше всех времени провел на площадке защитник Алекс Пьетранджело — 24 минуты и 26 секунд

Автор дубля Чендлер Стивенсон играл в составе «Вашингтон Кэпиталз» в финальной серии Кубка 2018 года против своей нынешней команды

«Флорида Пантерз»

Сложно на что-то рассчитывать, если ты совершаешь большое количество ошибок, даешь сопернику фору в счете, а затем героически пытаешься отыграться. Такое может пройти один или другой раз, но на поток такие вещи ставить нельзя. Складывается ощущение, что хоккеисты «Флориды» никак не ожидали стартового натиска гостей. Те уже спустя несколько десятков секунд после стартового вбрасывания нанесли по воротам Бобровского три броска. Затем количество перешло в качество.

Везение пришло только при счете 0 : 3 в пользу гостей. Брэндон Монтур сделал наброс в сторону ворот, и шайба после двух рикошетов оказалась за спиной Эдена Хилла. Причем ладно бы это были рикошеты с небольшим касанием, но они полностью меняли направление полета, вратарь был бессилен. Вторая шайба в начале третьего периода в исполнении Александра Баркова, он наконец-то забил, сделала преимущество гостей совсем зыбким. Однако и в этой ситуации они не выпускали нити игры из своих рук. Забей в середине третьего отрезка игры Джек Айкел, он наносил бросок без помех в упор, все было бы кончено. В результате получилась очередная огненная концовка, где спастись «Флориде» не удалось.

Статистика неумолима. Со счета 1 – 3 в финальной серии не отыгрывалась ни одна команда НХЛ. Был случай с «Торонто Мейпл Лифс» в 1942 году, когда они отыгрались с 0 – 3, но повторить такой подвиг будет сложно. Еще один минус — травма у Мэттью Ткачака. В третьем периоде он сыграл несколько минут вначале и затем появился только в концовке. Игроки хозяев в интервью после матча говорили о будущем с оптимизмом и верой в свои силы, но что еще остается делать в этой почти безнадежной ситуации. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.

11.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 3

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 2

25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3

Факты и цифры

Хоккеисты «Флориды Пантерз» заработали в четвертом матче 28 минут удалений против 4 у соперника, но большинство уже после финальной сирены

Александр Барков нанес по воротам соперника 6 бросков, лучший показатель среди игроков обеих команд

Показатель полезности у защитника Густава Форслинга минус 3 — худший среди игроков обеих команд

Нападающий Сэм Райнхарт в ходе четвертой игры трижды блокировал броски соперника, он лучший по этому показателю в команде

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз»

«Вегас Голден Найтс» после четвертого матча увеличили свое преимущество по числу побед над соперником. На своей площадке отрыв может вырасти еще более.

Победы «Вегас Голден Найтс» — 9

Победы «Флориды Пантерз» — 5

Начиная с 2020 года в матчах этих команд неизменно выигрывали хозяева ледовой площадки. В четвертой игре финальной серии хоккеисты «Вегас Голден Найтс» смогли нарушить эту тенденцию. Представляем вам результаты пяти последних очных поединков команд.

11.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 3

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 2

08.03.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1

В Парадайсе все в предвкушении первой победы клуба в Кубке Стэнли. Красноречивый пример того, как правильно управлять командой. Многие клубы никогда не играли в финальной серии, а «Вегас» вышел в финал второй раз шесть лет существования команды и теперь имеет реальный шанс на победу. «Флориде» будет очень сложно в гостях. Команда играет с многочисленными ошибками, «рыцари» их практическ не прощают. Букмекеры отдают преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,14

Ничья в основное время матча — 4,23

Победа «Флориды Пантерз» — 3,00

Такого разрыва в коэффициентах на победу между командами еще не было. Уповать в очередной раз на чудо слабый аргумент в борьбе против более системной команды. «Флорида Пантерз» видимо так и довольствуется единственной победой за два своих финала Кубка Стэнли. Серию против «Колорадо Эвеланш» они проиграли в 1996 году со счетом 0 – 4.