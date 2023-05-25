Где смотреть Вегас – Флорида, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Стэнли 6 июня
Во вторник, 6 июня, сыграют Вегас и Флорида в финале Кубка Стэнли 2023.
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- Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал Setanta Sports, сайты букмекерских контор и разнообразные пиратские сервисы.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вегас – Флорида
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
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