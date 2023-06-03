Боурош о Лас-Вегасе: «Игроки НХЛ живут в той части города, где нет соблазнов. А так казино везде, но я не пробовал и не советую, игромания – это плохо»

Белорусский форвард Даниил Боурош рассказал о впечатлениях от лагеря развития «Вегаса».

19-летний игрок не был задрафтован клубами НХЛ в прошлом году и будет доступен для выбора в этом.

– В прошлом году ты был на кэмпе «Вегаса», расскажи, как все прошло.

– Сразу после драфта мне позвонил агент и сообщил, что «Вегас» приглашает меня в лагерь развития. Я, естественно, согласился. По сравнению с другими командами НХЛ, у «Вегаса» был самый долгий по срокам кэмп. Это был первый за три года сбор, потому как раньше его не могли проводить из-за коронавируса.

«Вегас» встретил нас с почетом, было много менеджеров, помощников. Мы поехали в гостиницу, на следующее утро у нас было все и сразу. Сначала прошли медобследование и некоторые тесты, дальше много тренировались. Также участвовали в бесчисленных семинарах и вебинарах, нам рассказывали о социальных сетях и социальной безопасности, как правильно питаться. Были лекции по психологии, где рассказывали, как необходимо настраивать себя на тот или иной период жизни. Было очень много скаутов «Вегаса» на трибунах, они следили за нашими двусторонними матчами.

В целом, это было запоминающееся мероприятие. Мне нужно было туда попасть обязательно, чтобы приблизиться к тому, к чему стремлюсь.

– Удалось погулять по Лас-Вегасу?

– Мы жили в Лас-Вегасе, но в той части, где практически ничего нет. Как раз там и живут игроки НХЛ, где нет соблазна сходить в казино или иные заведения, где ничего не пестрит яркими красками. В городе есть две арены: основная и тренировочная. Мы проводили больше времени во второй, но однажды дело дошло и до T-Mobile Арены. Ходили гулять в торговый центр, нас водили в цирк, дали пройтись и по городу. Там размах конечно на уровне, казино абсолютно везде.

Даже в отеле, который, казалось бы, далеко от центра города, в большом здании на втором этаже стояли слот-машины и все остальное. Благо возраст совершеннолетия в Америке 21 год, поэтому ничего не пробовал и никому не советую, игромания это плохо. Единственную монету в Вегасе бросил в фонтан, чтобы обязательно вернуться, – сказал форвард молодежной сборной Беларуси.