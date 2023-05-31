Зинаддин, Симашев и Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего, Бут – лучший бомбардир

Теги Локомотив молодежная сборная России молодежная сборная Беларуси Чайка Руин-Норанда Кубок Будущего Лоренс Зинаддин Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Лоренс Зинаддин, Дмитрий Симашев и Даниил Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего.

В Минске завершился турнир Лига Ставок Кубок Будущего. 

В турнире принимали участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21». 

Победителем турнира стала молодежная сборная России (красные). 

Оргкомитет назвал лучших игроков турнира. 

Лучший вратарь – Лоренс Зинаддин, Беларусь U20, «Чайка». 

Лучший защитник – Дмитрий Симашев, Россия U20 (красные), «Локомотив». 

Лучший нападающий – Даниил Боурош, Беларусь U20, «Руин-Норанда» (QMJHL).

Лучший бомбардир – Даниил Бут, Россия U20 (красные), «Локомотив». Форвард набрал 5 (3+2) очков в 3 играх. 

1 комментарий

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Эмиль Абдусалямов
имена будто из не пропатченного футбольного симулятора
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