Зинаддин, Симашев и Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего, Бут – лучший бомбардир

Лоренс Зинаддин, Дмитрий Симашев и Даниил Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего.

В Минске завершился турнир Лига Ставок Кубок Будущего.

В турнире принимали участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».

Победителем турнира стала молодежная сборная России (красные).

Оргкомитет назвал лучших игроков турнира.

Лучший вратарь – , Беларусь U20, « ».

Лучший защитник – , Россия U20 (красные), « ».

Лучший нападающий – Даниил Боурош, Беларусь U20, «Руин-Норанда» (QMJHL).

Лучший бомбардир – , Россия U20 (красные), «Локомотив». Форвард набрал 5 (3+2) очков в 3 играх.