Зинаддин, Симашев и Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего, Бут – лучший бомбардир
Лоренс Зинаддин, Дмитрий Симашев и Даниил Боурош – лучшие игроки Кубка Будущего.
В Минске завершился турнир Лига Ставок Кубок Будущего.
В турнире принимали участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».
Победителем турнира стала молодежная сборная России (красные).
Оргкомитет назвал лучших игроков турнира.
Лучший вратарь – Лоренс Зинаддин, Беларусь U20, «Чайка».
Лучший защитник – Дмитрий Симашев, Россия U20 (красные), «Локомотив».
Лучший нападающий – Даниил Боурош, Беларусь U20, «Руин-Норанда» (QMJHL).
Лучший бомбардир – Даниил Бут, Россия U20 (красные), «Локомотив». Форвард набрал 5 (3+2) очков в 3 играх.
1 комментарий