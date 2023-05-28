Делландреа сделал дубль за 1:27 в 5-м матче против «Вегаса». У форварда «Далласа» был 1 гол в прошлых 13 играх в этом плей-офф

Тай Делландреа сделал дубль за 1:27 в 5-м матче с «Вегасом».

Голы 22-летнего форварда принесли « » победу над «Голден Найтс» (4:2) в пятом матче финала Запада (2-3).

У канадца стало 3 (3+0) очка в 14 играх плей-офф. До этого матча в его активе был 1 гол.

Дубль Делландреа за 1 минуту 27 секунд игрового времени стал самым быстрым для игроков «Далласа» в плей-офф за последние 17 лет.

В 2006 году забросил 2 шайбы за 1:04 во втором матче серии первого раунда с «Колорадо» (4:5 ОТ).

Рекорд франшизы принадлежит Нилу Бротену. В 1986 году он забросил 2 шайбы за 23 секунды в матче «Миннесоты Норт Старс» против «Сент-Луиса» (7:4) в первом раунде.

Результат Лехтинена в общей сложности 3-й, Делландреа – 5-й.