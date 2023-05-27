Максим Афиногенов: «Хорошо, что в «Динамо» тот же штаб. Они проповедуют правильную философию. Кудашов, Козлов – большие мастера, им есть что дать молодым ребятам»

Теги Алексей Кудашов Максим Афиногенов КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

Максим Афиногенов считает правильным, что «Динамо» верно сохранило Алексея Кудашова.

«Динамо» под руководством Кудашова завершило сезон-2022/23 Фонбет Чемпионата КХЛ на стадии первого раунда плей-офф, где уступило «Торпедо». В апреле московский клуб продлил контракт с Кудашовым на один сезон. 

«За нынешним «Динамо» слежу. Все время смотрю матчи основной команды, за выступлениями хоккеистов из академии. У меня сын тренируется в академии.

Сейчас у «Динамо» молодая команда, в прошлом сезоне провела хороший чемпионат. У этой команды еще все впереди. Надо набраться опыта, терпения. Хорошо, что остался тот же тренерский штаб.

Мне кажется, что они проповедуют правильную хоккейную философию. Кудашов, Козлов – они сами большие мастера хоккея, и им есть что дать молодым ребятам.

Алексей Кудашов по итогам сезона говорил, что команде в серии первого раунда плей-офф против «Торпедо» не хватило физики? Мне кажется, что с физикой все было нормально. Ребята старались, боролись до конца. Не хватило опыта и, наверное, мастерства», – сказал бывший форвард «Динамо». 

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