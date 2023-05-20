Кубалик набрал 11 очков в 5 матчах ЧМ-2023. Форвард сборной Чехии – лидер гонки бомбардиров турнира

Доминик Кубалик лидирует в гонке лучших бомбардиров ЧМ по хоккею.

Нападающий , представляющий « », забросил шайбу в ворота команды Норвегии (2:0) в матче группового этапа турнира.

отметился результативными действиями во всех пяти играх ЧМ-2023.

Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров соревнования, записав на свой счет 11 (7+4) очков.

На второй позиции находится защитник сборной Канады и «Калгари» Маккензи Уигар, который набрал 8 (3+5) баллов в пяти матчах.

Команда Чехии выиграла четыре из пяти игр на ЧМ-2023, набрала 13 очков и занимает вторую строчку в группе B.