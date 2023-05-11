Овечкин о том, майку какого бы игрока купил: «Макдэвида бы взял. Настоящая джерси стоит 270 долларов, обычная – 120-140»
Александр Овечкин признался, что купил бы игровую форму Коннора Макдэвида.
– Недавно появилась новость, что твоя джерси стала самой продаваемой в этом сезоне. Круто.
– Уже два года подряд, кстати.
– Какую бы джерси ты бы хотел купить? Идешь на хоккей – и вот эту джерси как бы повесил себе в спальне или в кабинете.
– Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны».
Когда там играли Ривалдо, братья Дебуры – все майки, которые там висели... Я попросил папу – царство ему небесное – купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».
– Усложняем задачу. Все-таки нужно выбрать одну джерси из действующих игроков.
– Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида.
– Сколько стоит сейчас джерси в Америке?
– Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...
– И паленка.
– Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная – 120-140, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
16 комментариев