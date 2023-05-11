Овечкин о том, майку какого бы игрока купил: «Макдэвида бы взял. Настоящая джерси стоит 270 долларов, обычная – 120-140»

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Овечкин признался, что купил бы игровую форму Коннора Макдэвида.

– Недавно появилась новость, что твоя джерси стала самой продаваемой в этом сезоне. Круто.

– Уже два года подряд, кстати.

– Какую бы джерси ты бы хотел купить? Идешь на хоккей – и вот эту джерси как бы повесил себе в спальне или в кабинете.

– Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны».

Когда там играли Ривалдо, братья Дебуры – все майки, которые там висели... Я попросил папу – царство ему небесное – купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».

– Усложняем задачу. Все-таки нужно выбрать одну джерси из действующих игроков.

– Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида.

– Сколько стоит сейчас джерси в Америке?

– Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...

– И паленка.

– Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная – 120-140, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Уважаю
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
В "Барселоне" играли братья де Буры. А братья Дебуры - это сыновья известного канадского хоккейного тренера.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alejandro Rodriguez
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
Мне кажется, скрепных людей меньше, чем люди которые пишут про них. И комменты про них уже мало кому итересны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gennah
Почему именно действующих надо? Сегодня действующие, завтра недействующие... А вот джерси братьев Хансонов из Чарльстаун Чифс всегда актуальны!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ Cube Litening C:68X
Даже меньше,с номером 150,на официальном сайте НХЛ, гляньте в приложении..
Так то палёнка - в подвале у Беттмана шьют. Настоящая 270 стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Еще один болельщик Барсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don_Krebs
Саня разбирается в хоккее, но это и неудивительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Скорин
Да весёлые нас ждут впереди сезоны. Стоит только Александру Михайловичу по какому то поводу выразить мнение и тут как тут человеки с грязными комментариями. Предвкушаю, когда Овечкин будет ближе и ближе к рекорду по шайбам, как будет пригорать у человеков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Как-то непатриотично, ему надо наладить производство майки первого хоккеиста страны..., а у него какой-то тип из стана врага на уме....совсем обамериканился...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
я бы купил джерси Сакика или Айзермана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Сань, если финансов не хватает, можешь перехватить двадцадку до зарплаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Как то не патриотично саша, твоя майка под номером 11, великого геополитика и ночного хоккеиста по фамилии Путин … какой там тебе Макдэвид, а то так и до радужного свитера недалеко …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий