Овечкин о том, майку какого бы игрока купил: «Макдэвида бы взял. Настоящая джерси стоит 270 долларов, обычная – 120-140»

Александр Овечкин признался, что купил бы игровую форму Коннора Макдэвида.

– Недавно появилась новость, что твоя джерси стала самой продаваемой в этом сезоне. Круто.

– Уже два года подряд, кстати.

– Какую бы джерси ты бы хотел купить? Идешь на хоккей – и вот эту джерси как бы повесил себе в спальне или в кабинете.

– Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны».

Когда там играли Ривалдо, братья Дебуры – все майки, которые там висели... Я попросил папу – царство ему небесное – купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».

– Усложняем задачу. Все-таки нужно выбрать одну джерси из действующих игроков.

– Я бы взял, конечно, .

– Сколько стоит сейчас джерси в Америке?

– Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...

– И паленка.

– Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная – 120-140, – сказал нападающий « » .