Владельцы «Питтсбурга» сожалеют о контракте с Салливаном – тренер интересен «Рейнджерс». В «Пенс» может прийти связка Дубас – Киф в случае изменений в «Торонто»
Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан может возглавить «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне «Пингвинс» под руководством специалиста не попали в плей-офф.
Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, владельцы команды из Fenway Sports Group недовольными сложившимся трендом в клубе и сожалеют о подписании долгосрочного контракта с Майком Салливаном.
Соглашение тренера и «Питтсбурга» рассчитано до сезона-2026/27.
Поэтому, как сообщается, идея состоит в том, что «Питтсбург» увольняет Салливана, затем тренер переходит в «Рейнджерс», где ему будут платить те деньги, которые должны владельцы «Пенс» по этому контракту.
Нью-йоркцы ранее отправили в отставку Жерара Галлана после поражения в первом раунде Кубка Стэнли.
В то же время журналист New York Post Ларри Брукс поделился таким сценарием развития событий:
– Кайл Дубас уходит из «Торонто» (у него истекает контракт в конце этого сезона) и становится генеральным менеджером «Питтсбурга», после чего назначает Шелдона Кифа на пост главного тренера.
– В таком случае Майк Салливан, который уйдет из «Питтсбурга», может стать главным тренером «Рейнджерс».
Рейнджерсу повезет в таком случае.