Владельцы «Питтсбурга» сожалеют о контракте с Салливаном – тренер интересен «Рейнджерс». В «Пенс» может прийти связка Дубас – Киф в случае изменений в «Торонто»

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто НХЛ Майк Салливан Кайл Дубас Шелдон Киф Хоккей

Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан может возглавить «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне «Пингвинс» под руководством специалиста не попали в плей-офф.

Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, владельцы команды из Fenway Sports Group недовольными сложившимся трендом в клубе и сожалеют о подписании долгосрочного контракта с Майком Салливаном.

Соглашение тренера и «Питтсбурга» рассчитано до сезона-2026/27.

Поэтому, как сообщается, идея состоит в том, что «Питтсбург» увольняет Салливана, затем тренер переходит в «Рейнджерс», где ему будут платить те деньги, которые должны владельцы «Пенс» по этому контракту.

Нью-йоркцы ранее отправили в отставку Жерара Галлана после поражения в первом раунде Кубка Стэнли.

В то же время журналист New York Post Ларри Брукс поделился таким сценарием развития событий:

Кайл Дубас уходит из «Торонто» (у него истекает контракт в конце этого сезона) и становится генеральным менеджером «Питтсбурга», после чего назначает Шелдона Кифа на пост главного тренера.

– В таком случае Майк Салливан, который уйдет из «Питтсбурга», может стать главным тренером «Рейнджерс».

8 комментариев

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Саша Казенкинский
Ответ Jose Maur
А Саллливан действительно так плох?!
Учитывая какой у него старый состав, дырявая оборона и нестабильный вратарь, проблема как кажется не в нем. За спиной ветеранов кубковых походов сквозняк.
+4
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+4
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Jose Maur
А Саллливан действительно так плох?!
+3
0
+3
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Kirill HG
Питтсбург все дальше на дно, кандидаты на пост ГТ и ГМ все лучше и лучше с каждой новостью 🤦‍♂️
Рейнджерсу повезет в таком случае.
+2
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t0ni12
Вот уж действительно - много ходов очка.
+1
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sk0208827
Атабас бы обрадовался .
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Booligan
Ответ Jose Maur
А Саллливан действительно так плох?!
отллличный тренер
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Александр Ковалёвский
Ответ Александр Ковалёвский
У Питтсбурга и Ливерпуля одна и та же проблема - костяк команды состоит из выигравших все что можно старперов (Питтсбург - Кросби, Малкин, Летанг, Картер), (Ливерпуль - Салах, Алиссон, Ван Дейк, Хендерсон, Тьяго) и нет огромных надежд на какое-то светлое будущее. Есть ли у Ливерпуля молодняк уровня, например, Арсенала (Сака, Мартинелли, Эдегор), который сейчас борется за чемпионство? У Питтсбурга вообще отстойнейший пул проспектов. Неудивительно, что обе команды имеют какое-то отношение к FSG.
Из плюсов можно выделить то, что даже так Питтсбургу не хватило немного до плей-офф. Ливерпуль сейчас вроде как борется за 4-е место, думаю, и им не хватит немного, МЮ своего не упустит.
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