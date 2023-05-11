Владельцы «Питтсбурга» сожалеют о контракте с Салливаном – тренер интересен «Рейнджерс». В «Пенс» может прийти связка Дубас – Киф в случае изменений в «Торонто»

Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан может возглавить «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне «Пингвинс» под руководством специалиста не попали в плей-офф.

Как пишет журналист ESPN Грег Вышински, владельцы команды из Fenway Sports Group недовольными сложившимся трендом в клубе и сожалеют о подписании долгосрочного контракта с .

Соглашение тренера и « » рассчитано до сезона-2026/27.

Поэтому, как сообщается, идея состоит в том, что «Питтсбург» увольняет Салливана, затем тренер переходит в «Рейнджерс», где ему будут платить те деньги, которые должны владельцы «Пенс» по этому контракту.

Нью-йоркцы ранее отправили в отставку Жерара Галлана после поражения в первом раунде Кубка Стэнли.

В то же время журналист New York Post Ларри Брукс поделился таким сценарием развития событий:

– уходит из « » (у него истекает контракт в конце этого сезона) и становится генеральным менеджером «Питтсбурга», после чего назначает Шелдона Кифа на пост главного тренера.

– В таком случае Майк Салливан, который уйдет из «Питтсбурга», может стать главным тренером « ».