Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири». Он отработал 10 сезонов в системе «Локомотива»
Егор Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири».
46-летний специалист с 2013 года работал с вратарями в системе «Локомотива».
В молодежной команде ярославцев он пересекался с основным вратарем новосибирского клуба Антоном Красоткиным.
По итогам сезона-2022/23 лучшим вратарем Olimpbet Молодежной хоккейной лиги был признан вратарь «Локо» Сергей Мурашов.
Подомацкий – трехкратный чемпион России в составе ярославских «Торпедо» и «Локомотива» (1997, 2002, 2003 годы).
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