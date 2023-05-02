Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири». Он отработал 10 сезонов в системе «Локомотива»

Теги Сибирь Локомотив переходы Егор Подомацкий КХЛ Локо Антон Красоткин Сергей Мурашов Хоккей

Егор Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири».

46-летний специалист с 2013 года работал с вратарями в системе «Локомотива». 

В молодежной команде ярославцев он пересекался с основным вратарем новосибирского клуба Антоном Красоткиным

По итогам сезона-2022/23 лучшим вратарем Olimpbet Молодежной хоккейной лиги был признан вратарь «Локо» Сергей Мурашов

Подомацкий – трехкратный чемпион России в составе ярославских «Торпедо» и «Локомотива» (1997, 2002, 2003 годы). 

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