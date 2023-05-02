Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири». Он отработал 10 сезонов в системе «Локомотива»

Егор Подомацкий стал тренером вратарей «Сибири».

46-летний специалист с 2013 года работал с вратарями в системе «Локомотива».

В молодежной команде ярославцев он пересекался с основным вратарем новосибирского клуба .

По итогам сезона-2022/23 лучшим вратарем Olimpbet Молодежной хоккейной лиги был признан вратарь «Локо» .

– трехкратный чемпион России в составе ярославских «Торпедо» и « ива» (1997, 2002, 2003 годы).