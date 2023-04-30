Макдэвид после выхода во 2-й раунд: «Многие думают, что «Эдмонтон» – команда 2-3 человек. Это совсем не так»
Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» не является командой двух-трех звезд.
Канадский клуб вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Лос-Анджелес» (4-2, 5:4 ОТ в шестой игре).
Дубль в этом матче сделал форвард Клим Костин, а победную шайбу на 56-й минуте забросил Кайлер Ямамото.
«Многие думают, что «Ойлерс» – команда двух-трех человек. Это совсем не так.
Мы получали отдачу от каждого игрока в составе. В этом и заключается суть хоккея плей-офф. Очень хороший знак для нас», – сказал капитан «Эдмонтона», набравший 2 (1+1) очка в шестом матче.
Всего в серии у Макдэвида 10 (3+7) баллов.
12 комментариев