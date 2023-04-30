Макдэвид после выхода во 2-й раунд: «Многие думают, что «Эдмонтон» – команда 2-3 человек. Это совсем не так»

Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» не является командой двух-трех звезд.

Канадский клуб вышел во 2-й раунд плей-офф , обыграв « » (4-2, 5:4 ОТ в шестой игре).

Дубль в этом матче сделал форвард Клим Костин, а победную шайбу на 56-й минуте забросил Кайлер Ямамото.

«Многие думают, что «Ойлерс» – команда двух-трех человек. Это совсем не так.

Мы получали отдачу от каждого игрока в составе. В этом и заключается суть хоккея плей-офф. Очень хороший знак для нас», – сказал капитан «Эдмонтона», набравший 2 (1+1) очка в шестом матче.

Всего в серии у Макдэвида 10 (3+7) баллов.