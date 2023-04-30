Макдэвид после выхода во 2-й раунд: «Многие думают, что «Эдмонтон» – команда 2-3 человек. Это совсем не так»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид заявил, что «Эдмонтон» не является командой двух-трех звезд.

Канадский клуб вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Лос-Анджелес» (4-2, 5:4 ОТ в шестой игре). 

Дубль в этом матче сделал форвард Клим Костин, а победную шайбу на 56-й минуте забросил Кайлер Ямамото. 

«Многие думают, что «Ойлерс» – команда двух-трех человек. Это совсем не так. 

Мы получали отдачу от каждого игрока в составе. В этом и заключается суть хоккея плей-офф. Очень хороший знак для нас», – сказал капитан «Эдмонтона», набравший 2 (1+1) очка в шестом матче. 

Всего в серии у Макдэвида 10 (3+7) баллов. 

 

12 комментариев

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Ованес Оганян
Ответ Слава Каплунов
Вперед за кубком
С такой бригадой вратарей их предел финал конфы
+8
0
+8
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Ованес Оганян
Ответ ГнатьСКАвВХЛ
самый странный игрок Ойлерс это немец. Мешок говна, халявщик, паразитирующий на молодёжи нефти
Вот вроде ник адекватный, а комментарий не совсем
+8
0
+8
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хОКкейный батя
Противостояние Макдэвид - Айкель обещает быть огненным
+3
0
+3
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Мистер Кафель
3+7 от Коннора, Омега в шоке, некубковый бегунок.
+4
-1
+3
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мистик
Ответ Ованес Оганян
С такой бригадой вратарей их предел финал конфы
Полностью с тобой согласен,вратари это головная боль нефти,они не дотягивают даже до среднего уровня,а это в дальнейшем все проявится,пока не будет я не говорю супер ,а хотя бы хорошего добротного голкипера а чашке можно не переживать,рад бы ошибиться,болею за нефть,но без классных вратарей в плей офф завоевание чашки это утопия,хотя чем черт не шутит вдруг да пройдет
+2
0
+2
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Слава Каплунов
Вперед за кубком
+4
-3
+1
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Дмитрий Якушевич
С МакДэвидом команда начинает уже играть со счета 2-0, так как он два очка всегда набирает, поэтому все так и есть
+1
0
+1
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kvint(ksk)
Судя по первому раунду , это команда трех человек : Драйзатля , Макдэвида и Костина 😂😂😂
+2
-2
0
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Workaholic
Ответ Дмитрий Якушевич
С МакДэвидом команда начинает уже играть со счета 2-0, так как он два очка всегда набирает, поэтому все так и есть
+ Драйзайтль ещё двушка минимум
0
0
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