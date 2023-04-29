Федоров о победе в Кубке Гагарина: «Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет. Огромное спасибо всем, кто участвовал в жизни ЦСКА»

Теги ЦСКА Владислав Третьяк Сергей Федоров Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров после победы в Кубке Гагарина поблагодарил людей, участвующих в жизни ЦСКА.

Армейцы обыграли «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержали победу в серии со счетом 4-3.

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет – Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее.

Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», – сказал главный тренер ЦСКА в эфире КХЛ-ТВ. 

1 комментарий

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Кеша
Умнейший тренер, без дешевых восхвалений , дешевого пафоса убрал с пробага все системы , какие встречались на пути! Великолепный результат! Искренне рад за Федорова ! Уверяю всех , что на горизонте это единственный достойный кандидат на гегемонию в хоккее и на управление сборной страны ! Никаких новоявленных тренеров даже рядом не должно быть в сборной , кроме тренерского штаба, чтобы не мешали !
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