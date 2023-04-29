Федоров о победе в Кубке Гагарина: «Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет. Огромное спасибо всем, кто участвовал в жизни ЦСКА»

Сергей Федоров после победы в Кубке Гагарина поблагодарил людей, участвующих в жизни ЦСКА.

Армейцы обыграли «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержали победу в серии со счетом 4-3.

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет – Владислава Александровича Третьяка, . Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее.

Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», – сказал главный тренер в эфире КХЛ-ТВ.