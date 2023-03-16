НХЛ завершила 1-й раунд заявочной кампании на покупку «Оттавы». Лига оценивает заявки

НХЛ завершила первый раунд заявочной кампании на покупку «Оттавы».

Об этом рассказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли на собрании генеральных менеджеров НХЛ.

«Мы получили заявки, поступившие во время первого раунда. Они проходят оценку.

[Обсуждать продажу] слишком рано. Очевидно, что доработка этих заявок займет пару недель, а затем мы посмотрим, что получится», – сказал Дэйли.

На прошлой неделе источники в НХЛ сообщили, что крайний срок первого раунда подачи заявок на приобретение клуба НХЛ истек 6 марта. Нескольким группам был предоставлен доступ к просмотру финансовых отчетов «Сенаторс».

Сообщалось, что окончательная стоимость клуба может составить более 800 миллионов долларов. В прошлом году ушел из жизни Юджин Мелник, купивший «Оттаву» в 2003 году за 92 миллиона долларов. Право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.