Билялов вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победам в плей-офф, опередив Гарипова и Веханена
Тимур Билялов вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победам в розыгрышах Кубка Гагарина.
Голкипер казанской команды отразил 17 из 18 бросков в пятом матче финальной серии против ЦСКА (2:1).
Таким образом, Билялов одержал одержал 29-ю победу в плей-офф КХЛ в составе «Ак Барса» и стал первым в истории команды по этому показателю.
Лидеры «Ак Барса» по победам в плей-офф КХЛ:
Тимур Билялов – 29 побед (43 матча);
Эмиль Гарипов – 28 (43);
Петри Веханен – 26 (43).
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