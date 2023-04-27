Билялов вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победам в плей-офф, опередив Гарипова и Веханена

Теги Ак Барс Петри Веханен КХЛ Кубок Гагарина Эмиль Гарипов Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов вышел на первое место в истории «Ак Барса» по победам в розыгрышах Кубка Гагарина.

Голкипер казанской команды отразил 17 из 18 бросков в пятом матче финальной серии против ЦСКА (2:1).

Таким образом, Билялов одержал одержал 29-ю победу в плей-офф КХЛ в составе «Ак Барса» и стал первым в истории команды по этому показателю.

Лидеры «Ак Барса» по победам в плей-офф КХЛ:

Тимур Билялов – 29 побед (43 матча);

Эмиль Гарипов – 28 (43);

Петри Веханен – 26 (43).

1 комментарий

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Олег
Малодчик 👍
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