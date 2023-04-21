Беднар о 3:2 с «Сиэтлом»: «Первый период был ужасен. «Колорадо» даже не приблизился к своей лучшей игре. В перерыве разобрали это»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Джаред Беднар Хоккей

Джаред Беднар высказался о волевой победе «Колорадо» над «Сиэтлом» во 2-м матче серии.

Действующий обладатель Кубка Стэнли сравнял счет в серии первого раунда против «Кракена» (1-1, 3:2 во втором матче). 

После первого периода «Сиэтл» вел со счетом 2:0. 

«Первый период был ужасен, верно? Я думал, что на фоне первой игры мы начнем вторую четко и будем на высоте. Но мы играли слишком напряжно. Никто не хотел играть с шайбой. Что-то похожее мы видели и в первой игре, но этот период был худшим в серии. 

В первые 20 минут мы не только не показали свою лучшую игру, но даже не приблизились к ней. Отчасти это связано с действиями соперника, но в значительной степени мы сами виноваты.

В перерыве разобрали игру и потом просто попытались провести несколько нормальных смен подряд. Если что-то идет не так, ты начинаешь заново. Мы обсуждали это с ребятами, и они хорошо справились», – сказал главный тренер «Колорадо». 

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