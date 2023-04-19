Зинэтула Билялетдинов: «Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. Подвижки есть, ребята стараются»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в матче плей-офф с ЦСКА (0:3).

«Комментировать особо нечего. У нас игра не сложилась. Не могли ее наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу.

Сегодня игроки «Ак Барса» были не так мотивированы, как в первом матче серии? Я с вами не согласен. Команда готовилась, и ребята хотели, но что-то не получилось. У нас есть день на то, чтобы разобраться и подготовиться к следующей игре.

Слабое начало матча? Здесь соглашусь с вами. Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. И все равно есть подвижки, ребята стараются, поэтому думаю, что какие-то вещи мы поправим.

Неточные последние передачи? Чего-то не хватило. Не сложилось у нас и в передачах, не все они были аккуратными. Будем работать над этим», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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5 комментариев

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Кеша
Надо готовится к следующему матчу . На домашнем льду ЦСКА не даст раскачиваться полтора периода . И в догонялки играть с ЦСКА очень чревато . Я не помню , кто у них отыгрывался в матче с 0:2
+6
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+6
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Russel130013
вроде первые пару смен сыграли наоборот в давление. да так что цска не ожидал, правда потом перестроится не смогли. на чем и словили. так что лучше играть в свой хоккей-не экспериментировать!
+3
0
+3
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*BG*
Ответ Кеша
Надо готовится к следующему матчу . На домашнем льду ЦСКА не даст раскачиваться полтора периода . И в догонялки играть с ЦСКА очень чревато . Я не помню , кто у них отыгрывался в матче с 0:2
В регулярке отыгрывались, было дело. Но не с 0-2. Вели 4-1 с Куньлунем после второго периода, и проиграли им по буллитам. Вели 3-1 с Витязем к 57 минуте игры. Пропустили две шайбы за 2 минуты, но смогли забросить шайбу в ОТ.
А вот еще. Со СКА (тоже в регулярке) вели 2-0 к концу второго периода. Пропустили одну шайбу на последней минуте второго периода, затем еще одну в третьем периоде, и проиграли в ОТ. Это то, что приходит на ум. Возможно, еще были такие матчи в этом сезоне. Но это в регулярке.
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Остап80
устали ветераны ... ЦСКА выглядел свежее .
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