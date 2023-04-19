Зинэтула Билялетдинов: «Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. Подвижки есть, ребята стараются»
Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в матче плей-офф с ЦСКА (0:3).
«Комментировать особо нечего. У нас игра не сложилась. Не могли ее наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу.
Сегодня игроки «Ак Барса» были не так мотивированы, как в первом матче серии? Я с вами не согласен. Команда готовилась, и ребята хотели, но что-то не получилось. У нас есть день на то, чтобы разобраться и подготовиться к следующей игре.
Слабое начало матча? Здесь соглашусь с вами. Достаточно медленно начинаем игру, говорим об этом, но пока вот так. И все равно есть подвижки, ребята стараются, поэтому думаю, что какие-то вещи мы поправим.
Неточные последние передачи? Чего-то не хватило. Не сложилось у нас и в передачах, не все они были аккуратными. Будем работать над этим», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
А вот еще. Со СКА (тоже в регулярке) вели 2-0 к концу второго периода. Пропустили одну шайбу на последней минуте второго периода, затем еще одну в третьем периоде, и проиграли в ОТ. Это то, что приходит на ум. Возможно, еще были такие матчи в этом сезоне. Но это в регулярке.