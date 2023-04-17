Кубок Петрова. Финал. «Сокол» проигрывает «Химику» в серии со счетом 0-2

Теги Химик Воскресенск результаты ВХЛ Сокол Красноярск Кубок Петрова Хоккей

«Сокол» проиграл «Химику» во втором матче финала Кубка Петрова.

Оба клуба впервые играют в решающей серии Всероссийской хоккейной лиги.

Кубок Петрова

Финал

«Сокол» – «Химик» – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

0:1 – 9 Джиошвили (Орлов)

1:1 – 24 Князев (Тарасов, Минеев)

1:2 – 53 Губин (Талалуев, Шипов), ГБ

1:3 – 54 Мансуров (Меляков)

1:4 – 59 Иванов (Меляков, Мансуров), ГБ

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

19 комментариев

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стакан морса
Красноярск вот кого надо в кхл тащить
+18
-2
+16
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tigermv
Химик нужно вернуть в КХЛ!!!

Каменский, Ларионов, Козлов, Зелепукин, Квартальнов - выходцы, вы же наверху этой всей горы!
Верните хоккей в дом хоккея в Воскресенске!

Наш город ведь живет хоккеем и до сих пор!

Если бы не грязная кража места химика из кхл когда-то! Его перевели в Мытищи в 2008 году, а потом переименовали в Атлант!

И что там теперь - ничего.

И настоящий наш Воскресенский химик до сих пор болтается в низших лигах!

Вся инфраструктура есть, доступ к Москве - час, автодороги, железные дороги, аэропорт в Жуковском в часе на авто… все что угодно.

Стройте нормальный стадион и возвращайте химик Воскресенск в кхл!
+11
-1
+10
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Nikola Shell
Ответ Booligan
У нас не так много хоккейных центров и крупных городов без большого хоккея, в Красноярске пусть сами решают, надо им или нет. А вот вместо никому не интересного Витязя можно и нужно вернуть Химик. Я бы ещё вернул Молот, Кузню и Атлант. А Тюмень и Югра пусть подтягивают инфраструктуру и тоже заявляются
А чем тебя Витязь не устроил??? если уж и убирать то куньлунь зачем нам убирать свои команды, когда можно китайцев?
+4
0
+4
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Габорик
Губин это тот самый, до сих пор пылит?
+3
0
+3
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tigermv
Ответ tigermv
Химик нужно вернуть в КХЛ!!! Каменский, Ларионов, Козлов, Зелепукин, Квартальнов - выходцы, вы же наверху этой всей горы! Верните хоккей в дом хоккея в Воскресенске! Наш город ведь живет хоккеем и до сих пор! Если бы не грязная кража места химика из кхл когда-то! Его перевели в Мытищи в 2008 году, а потом переименовали в Атлант! И что там теперь - ничего. И настоящий наш Воскресенский химик до сих пор болтается в низших лигах! Вся инфраструктура есть, доступ к Москве - час, автодороги, железные дороги, аэропорт в Жуковском в часе на авто… все что угодно. Стройте нормальный стадион и возвращайте химик Воскресенск в кхл!
И кстати, в этом году уже исполняется 70 лет нашей команде ХИМИК Воскресенск.
+4
-1
+3
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Booligan
Ответ стакан морса
Красноярск вот кого надо в кхл тащить
У нас не так много хоккейных центров и крупных городов без большого хоккея, в Красноярске пусть сами решают, надо им или нет. А вот вместо никому не интересного Витязя можно и нужно вернуть Химик. Я бы ещё вернул Молот, Кузню и Атлант. А Тюмень и Югра пусть подтягивают инфраструктуру и тоже заявляются
+5
-2
+3
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Валера Синюков
Ответ Deathspell Omega
Возвращать или брать кого в лигу нужно прежде всего по экономическому принципу, а не по желанию группки болельщиков. Не надо КХЛ в чемпионат России превращать.
А чем тебе ЧР не нравится?
+3
0
+3
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Booligan
Ответ Nikola Shell
А чем тебя Витязь не устроил??? если уж и убирать то куньлунь зачем нам убирать свои команды, когда можно китайцев?
Тем, что клуб дома не играет. Это и Новокузнецка касается. Если клуб не выполняет социальную роль у себя по месту прописки - на выход
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Алексей Иванов
Да, 41 год
42 уже по-моему)
+1
0
+1
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Алексей Иванов
Ответ Габорик
Губин это тот самый, до сих пор пылит?
Да, 41 год
+1
0
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Nikola Shell
Cокол банально при счёту 1:3 находясь в чужой зоне за 2 минуты до конца матча даже вратаря не сняли) хотя закрепились хорошо
+1
0
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Deathspell Omega
Ответ Booligan
У нас не так много хоккейных центров и крупных городов без большого хоккея, в Красноярске пусть сами решают, надо им или нет. А вот вместо никому не интересного Витязя можно и нужно вернуть Химик. Я бы ещё вернул Молот, Кузню и Атлант. А Тюмень и Югра пусть подтягивают инфраструктуру и тоже заявляются
Возвращать или брать кого в лигу нужно прежде всего по экономическому принципу, а не по желанию группки болельщиков.
Не надо КХЛ в чемпионат России превращать.
+1
-1
0
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Learn
Ответ Nikola Shell
Cокол банально при счёту 1:3 находясь в чужой зоне за 2 минуты до конца матча даже вратаря не сняли) хотя закрепились хорошо
в меньшинстве были, какой смысл
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Nikola Shell
Ответ Learn
в меньшинстве были, какой смысл
Не, это ещё до удаления было
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Slima008
Ответ стакан морса
Красноярск вот кого надо в кхл тащить
Ты в слове Воскресенск больно много ошибок сделал
+13
-13
0
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AnTiDote
Ответ tigermv
Химик нужно вернуть в КХЛ!!! Каменский, Ларионов, Козлов, Зелепукин, Квартальнов - выходцы, вы же наверху этой всей горы! Верните хоккей в дом хоккея в Воскресенске! Наш город ведь живет хоккеем и до сих пор! Если бы не грязная кража места химика из кхл когда-то! Его перевели в Мытищи в 2008 году, а потом переименовали в Атлант! И что там теперь - ничего. И настоящий наш Воскресенский химик до сих пор болтается в низших лигах! Вся инфраструктура есть, доступ к Москве - час, автодороги, железные дороги, аэропорт в Жуковском в часе на авто… все что угодно. Стройте нормальный стадион и возвращайте химик Воскресенск в кхл!
кто будет финансировать клуб в КХЛ? ты готов платить за абонемент 50000 руб ?
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tigermv
Ответ AnTiDote
кто будет финансировать клуб в КХЛ? ты готов платить за абонемент 50000 руб ?
Уже писал об этом ранее.
Если будет качественное шоу, атрибутика, и можно будет приходить как на спектакль, то конечно готов!
И это с перерасчетом на 70-80 матчей за сезон - не так и много получается..
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кракадил
Выаускайтк сёмина. Может он начнёт забивать
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