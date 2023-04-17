Кубок Петрова. Финал. «Сокол» проигрывает «Химику» в серии со счетом 0-2
«Сокол» проиграл «Химику» во втором матче финала Кубка Петрова.
Оба клуба впервые играют в решающей серии Всероссийской хоккейной лиги.
Финал
«Сокол» – «Химик» – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
0:1 – 9 Джиошвили (Орлов)
1:1 – 24 Князев (Тарасов, Минеев)
1:2 – 53 Губин (Талалуев, Шипов), ГБ
1:3 – 54 Мансуров (Меляков)
1:4 – 59 Иванов (Меляков, Мансуров), ГБ
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Каменский, Ларионов, Козлов, Зелепукин, Квартальнов - выходцы, вы же наверху этой всей горы!
Верните хоккей в дом хоккея в Воскресенске!
Наш город ведь живет хоккеем и до сих пор!
Если бы не грязная кража места химика из кхл когда-то! Его перевели в Мытищи в 2008 году, а потом переименовали в Атлант!
И что там теперь - ничего.
И настоящий наш Воскресенский химик до сих пор болтается в низших лигах!
Вся инфраструктура есть, доступ к Москве - час, автодороги, железные дороги, аэропорт в Жуковском в часе на авто… все что угодно.
Стройте нормальный стадион и возвращайте химик Воскресенск в кхл!
Не надо КХЛ в чемпионат России превращать.
Если будет качественное шоу, атрибутика, и можно будет приходить как на спектакль, то конечно готов!
И это с перерасчетом на 70-80 матчей за сезон - не так и много получается..