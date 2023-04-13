Третьяк о перекрестном плей-офф: «Не хочу ущемлять Восток, но хотелось бы увидеть борьбу СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Противостояние достойно финала»

Теги ЦСКА СКА Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением относительно перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Поймите, хотелось бы все-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Это противостояние достойно финала.

Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды. Но мы видим одно и то же каждый год.

Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то – против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого.

Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрестный плей-офф хотя бы с четвертьфинала – это было бы интереснее.

– Ничто не мешает провести эксперимент.

– Вот смотрите, почему НХЛ все время что-то ищет? Овертайм в формате «3 на 3», буллиты, другие нововведения. Нельзя все время одно и то же показывать.

Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению, и к мнению болельщиков. Это будет интереснее.

Не может все время, условно, Уфа играть с Казанью, а ЦСКА – со СКА, – сказал президент Федерации хоккея России.

14 комментариев

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neolag
Готов посмотреть Уфа-Казань в финале КГ. Спасибо Владик, теперь потолок СКА это будет второй раунд)
Выхватит в следующем году СКА например от Магнитки с Разиным и вернут плей-офф обратно, мальчик Рома побежит жаловаться папе, что его обижают
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Камбоджа134
А если старший с ума сошел?🤷‍♀️
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Petir Beilisch
Ну, если не дороже денег, то делайте перекрестный с первого раунда, но вы этого никогда не сделаете. Да и вообще вручили бы вчера кубок и все, вам ведь наплевать. Да и отсутствие перекрестного ПО в КХл было сделано из-за слабости Запада и не хотели, чтобы центральные регионы остались без хоккея
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Харламов Никита
Ответ Ебздрогыч
То есть президент федерации открытым текстом говорит какие две команды друзей хочет увидеть в финале? И предлагает именно для этого устроить перекрестный плей-офф, открыто говоря, что команды востока слабые и эта армейская парочка их ушатает одной левой. Все-таки, с постов нужно уходить вовремя, потому что на восьмом десятке такой бред рождается постоянно, и мозг работает гораздо хуже. Кстати, это не только Третьяка касается.
можно и проще - назначать чемпиона ;)
по четным РосНефть по нечётным ГазПром 😜
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Юджин1986
Владислав Александрович, а вы не обнаглели?!
+2
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Михаил Черный
Хочется воскликнуть - какая же скотина

Несмотря на возраст, авторитет спортивный и регалии.
+2
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Харламов Никита
что не сделаешь ради Ромы ;)
а то вице-президент и без кубка 😝😝😝
+3
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Алексей Иванов
Болельщики думали это для интриги, а в то как
+4
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Egorushka56
Как будто ЦСКА иили СКА каждый год становятся обладателем Кубка Гагарина.

Магнитка обыгрывала в финале ЦСКА
Авангард обыгрывал ЦСКА
Барсы обыгрывали ЦСКА

Владику надоело ежегодное бесславное фиаско питерских толстосумов от ЦСКА и чтобы увидеть это фиаско хотя бы в главном финале, продвигает эту идею)) Понятно)
+4
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+4
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Ебздрогыч
То есть президент федерации открытым текстом говорит какие две команды друзей хочет увидеть в финале? И предлагает именно для этого устроить перекрестный плей-офф, открыто говоря, что команды востока слабые и эта армейская парочка их ушатает одной левой. Все-таки, с постов нужно уходить вовремя, потому что на восьмом десятке такой бред рождается постоянно, и мозг работает гораздо хуже. Кстати, это не только Третьяка касается.
+9
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+9
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Enich
Не хочу ущемлять чиновников, но хотелось бы видеть сильную лигу, а не чиновничьей придаток и посмешище. Пока вектор в ту сторону.
+5
0
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SEAL
Если команда Ротенберга не может пройти ЦСКА, то ,конечно,нужно их развести по разным конференциям! Только не факт,что на Востоке СКА будет легче!)) Логика Третьяка смешна. Да отдайте сразу им Кубок!
+9
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Clever_mind
1/3як
+2
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tromb3@icloud.com
Владик совсем плох
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