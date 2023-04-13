Третьяк о перекрестном плей-офф: «Не хочу ущемлять Восток, но хотелось бы увидеть борьбу СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Противостояние достойно финала»

Владислав Третьяк поделился мнением относительно перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Поймите, хотелось бы все-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за . Это противостояние достойно финала.

Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды. Но мы видим одно и то же каждый год.

Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то – против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого.

Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрестный плей-офф хотя бы с четвертьфинала – это было бы интереснее.

– Ничто не мешает провести эксперимент.

– Вот смотрите, почему НХЛ все время что-то ищет? Овертайм в формате «3 на 3», буллиты, другие нововведения. Нельзя все время одно и то же показывать.

Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению, и к мнению болельщиков. Это будет интереснее.

Не может все время, условно, Уфа играть с Казанью, а – со СКА, – сказал президент Федерации хоккея России.