Третьяк о перекрестном плей-офф: «Не хочу ущемлять Восток, но хотелось бы увидеть борьбу СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Противостояние достойно финала»
Владислав Третьяк поделился мнением относительно перекрестного плей-офф в КХЛ.
– Поймите, хотелось бы все-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Это противостояние достойно финала.
Знаете, я не хочу ущемлять кого-то с Востока, там тоже есть хорошие команды. Но мы видим одно и то же каждый год.
Да, есть споры, кто-то мою идею поддерживает, кто-то – против. Вот, например, Вячеслав Фетисов высказался, что это дорого.
Но я считаю, что интерес дороже денег. А перекрестный плей-офф хотя бы с четвертьфинала – это было бы интереснее.
– Ничто не мешает провести эксперимент.
– Вот смотрите, почему НХЛ все время что-то ищет? Овертайм в формате «3 на 3», буллиты, другие нововведения. Нельзя все время одно и то же показывать.
Поэтому КХЛ должна прислушаться к нашему мнению, и к мнению болельщиков. Это будет интереснее.
Не может все время, условно, Уфа играть с Казанью, а ЦСКА – со СКА, – сказал президент Федерации хоккея России.
Выхватит в следующем году СКА например от Магнитки с Разиным и вернут плей-офф обратно, мальчик Рома побежит жаловаться папе, что его обижают
по четным РосНефть по нечётным ГазПром 😜
Несмотря на возраст, авторитет спортивный и регалии.
а то вице-президент и без кубка 😝😝😝
Магнитка обыгрывала в финале ЦСКА
Авангард обыгрывал ЦСКА
Барсы обыгрывали ЦСКА
Владику надоело ежегодное бесславное фиаско питерских толстосумов от ЦСКА и чтобы увидеть это фиаско хотя бы в главном финале, продвигает эту идею)) Понятно)