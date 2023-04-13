Кожевников о календаре КХЛ: «В футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. Летом у всех огороды, а до конца мая можем играть спокойно»

Теги Сборная России по хоккею болельщики НХЛ КХЛ Александр Кожевников календарь Хоккей

Александр Кожевников считает, что в КХЛ надо увеличить количество игр.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Однозначно, это отличная идея. Пока хоккейная сборная не участвует в чемпионатах мира, надо увеличить количество игр в КХЛ

Можно поменять календарь, чтобы удобно было всем, как командам, так и болельщикам. А то в футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. У всех же летом дачи, огороды, дайте людям отдохнуть. А до конца мая можем играть спокойно.

В Национальной хоккейной лиге, бывает, играют и на следующий день, у нас также можно попробовать. В любом случае болельщикам праздник, а команды в игровом тонусе, и им это только в плюс. Когда нас вернут на международную арену, все будут в прекрасной форме», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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3 комментария

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Амфитрион
Кожевников видать большой спец по огородам. По его схеме до конца мая все огородники могут смотреть хоккей, а вот летом резко срываются в поля, на которых все вырастает само, ведь сажать весной они не будут, нужно смотреть продленный сезон КХЛ.
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ЧакЧак
и пусть играют !
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maks44
Какие огороды? Эти пенсионеры всех по себе меряют.
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