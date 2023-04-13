Кожевников о календаре КХЛ: «В футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. Летом у всех огороды, а до конца мая можем играть спокойно»

Александр Кожевников считает, что в КХЛ надо увеличить количество игр.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России на сезон-2023/24.

«Однозначно, это отличная идея. Пока хоккейная сборная не участвует в чемпионатах мира, надо увеличить количество игр в .

Можно поменять календарь, чтобы удобно было всем, как командам, так и болельщикам. А то в футболе устроили бардак, не хватало еще в хоккее. У всех же летом дачи, огороды, дайте людям отдохнуть. А до конца мая можем играть спокойно.

В Национальной хоккейной лиге, бывает, играют и на следующий день, у нас также можно попробовать. В любом случае болельщикам праздник, а команды в игровом тонусе, и им это только в плюс. Когда нас вернут на международную арену, все будут в прекрасной форме», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .

Владимир Плющев: «Когда футбол вернут в те месяцы, в которые мы всегда играли, людей будет ходить больше»