У форварда СКА Яшкина 0 очков в 6 матчах серии с ЦСКА. Ротенберг сказал, что хоккеист играл с серьезной травмой на уколах

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Яшкин не набрал ни одного очка в серии с ЦСКА.

СКА проиграл ЦСКА (0:4, 2-2 в серии) в шестом матче серии финала Западной конференции.

Чешский форвард Дмитрий Яшкин, являющийся капитаном СКА, не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам и провел на льду 19 минут и 38 секунд.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во флеш-интервью после игры заявил, что «капитан играл с серьезной травмой на уколах».

В нынешнем плей-офф Яшкин записал на свой счет 7 (5+2) баллов в 13 играх.

Все очки он набрал в сериях против минского «Динамо» и «Торпедо».

Дмитрий – лучший бомбардир Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Он набрал 62 (40+22) очка.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вован63
Яшкин без Гуся оказался ноль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
По моему мнению, это был самый опасный и классный игрок в СКА (не считая Гусева). Против него в этой серии играли с особым вниманием. Плюс, из-за травмы он не смог сыграть в полную силу. Гусев, тоже, мастерюга. Но у него в этой серии, тоже, не пошло. Такое бывает. Лидеры СКА эту серию дружно завалили. Включая Хайруллина и Жафярова. Но в этом есть и большая заслуга игроков ЦСКА.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Правда ли это еще... Ротану поперек слова не сказал и пивным алкоголиком объявлен не был
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий