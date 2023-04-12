У форварда СКА Яшкина 0 очков в 6 матчах серии с ЦСКА. Ротенберг сказал, что хоккеист играл с серьезной травмой на уколах
Дмитрий Яшкин не набрал ни одного очка в серии с ЦСКА.
СКА проиграл ЦСКА (0:4, 2-2 в серии) в шестом матче серии финала Западной конференции.
Чешский форвард Дмитрий Яшкин, являющийся капитаном СКА, не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам и провел на льду 19 минут и 38 секунд.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг во флеш-интервью после игры заявил, что «капитан играл с серьезной травмой на уколах».
В нынешнем плей-офф Яшкин записал на свой счет 7 (5+2) баллов в 13 играх.
Все очки он набрал в сериях против минского «Динамо» и «Торпедо».
Дмитрий – лучший бомбардир Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Он набрал 62 (40+22) очка.
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