У форварда СКА Яшкина 0 очков в 6 матчах серии с ЦСКА. Ротенберг сказал, что хоккеист играл с серьезной травмой на уколах

Дмитрий Яшкин не набрал ни одного очка в серии с ЦСКА.

СКА проиграл (0:4, 2-2 в серии) в шестом матче серии финала Западной конференции.

Чешский форвард , являющийся капитаном СКА, не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам и провел на льду 19 минут и 38 секунд.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во флеш-интервью после игры заявил, что «капитан играл с серьезной травмой на уколах».

В нынешнем плей-офф Яшкин записал на свой счет 7 (5+2) баллов в 13 играх.

Все очки он набрал в сериях против минского «Динамо» и «Торпедо».

Дмитрий – лучший бомбардир Фонбет регулярного чемпионата . Он набрал 62 (40+22) очка.