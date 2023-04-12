Роман Ротенберг: «Средний возраст СКА намного ниже, чем у ЦСКА. Мы только рождаемся, вернемся сильнее»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции.

СКА уступил 0:3 в шестом матче и со счетом 2-4 в третьем раунде Кубка Гагарина.

«Обе команды играют в классный хоккей. Очень высокий уровень хоккея. Это развивает наших ребят. Такие игры нужны. У нас молодая команда. У нас все впереди.

Сделаем правильные выводы. Нам нужно улучшить некоторые детали, которые у нас не получаются. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках.

Нам нужно убирать эти ошибки в будущем. Наша команда только рождается. У нас средний возраст намного ниже, чем у ЦСКА.

Хочу поздравить ЦСКА с победой. Мы вернемся сильнее.

Все мы видим наш хоккей, [он] дает результат, подкрутим детали, уйдет от каких-то прошлых ошибок и будем сильнее», – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.

Добавим, что, по данным EliteProspects, средний возраст команды СКА 26,43 лет, команды – 26,37 лет.

Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА