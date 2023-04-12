Роман Ротенберг: «Средний возраст СКА намного ниже, чем у ЦСКА. Мы только рождаемся, вернемся сильнее»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции.

СКА уступил 0:3 в шестом матче и со счетом 2-4 в третьем раунде Кубка Гагарина.

«Обе команды играют в классный хоккей. Очень высокий уровень хоккея. Это развивает наших ребят. Такие игры нужны. У нас молодая команда. У нас все впереди.

Сделаем правильные выводы. Нам нужно улучшить некоторые детали, которые у нас не получаются. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках.

Нам нужно убирать эти ошибки в будущем. Наша команда только рождается. У нас средний возраст намного ниже, чем у ЦСКА.

Хочу поздравить ЦСКА с победой. Мы вернемся сильнее.

Все мы видим наш хоккей, [он] дает результат, подкрутим детали, уйдет от каких-то прошлых ошибок и будем сильнее», – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.

Добавим, что, по данным EliteProspects, средний возраст команды СКА 26,43 лет, команды ЦСКА – 26,37 лет.

Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА

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52 комментария

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HellLight
вот это тренер, вот это настоящий тренер)
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Max Bochkov
У чехов есть такая песня про Йозе с болот:
"Йозе с болот побелел ужасно,
Йозе с болот больше не опасный.
Йозе с болот на камень залезает,
Йозе с болот в клетку попадает.
Йозе у меня, держу его, хо-хо.
Сойдут любые деньги — в зоопарк продам его..."
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Yakub25
Нет у главного тренера СКА опыта плэй-офф, не может он настроить правильно игроков, да и у Романа Ротенберга этого опыта нет.

Отдельная благодарность автору статьи за последний абзац! Молодчина!
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Cbj Fan
Что касается возраста, то он прав. Другое дело как СКА хочет формировать чемпионскую команду. Поскольку я не думаю, что это будет работа с этим составом плюс точечные усиления, особенно иностранцами.
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Melnikov1968
ЦСКА в заключительных матчах серии играл в добротный хоккей, во что играл СКА знает только Ротенберг. Но в его понимании это был классный хоккей :). Рома, хватит пороть чушь, людей не обманешь. Ты шарлатан, а не тренер.
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Сергей Галынский
Он реально дурак
Видно мама не хотела,а папа перестарался
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Марсель Объелся
Ответ Bei Bender
А ты чего человека оскорбляешь?!? Завидуешь что у него денег ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем у тебя !!!
И шансов в Гаагу уехать тоже ГОРАЗДО БОЛЬШЕ !!!
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Олег Ермолаев
Это же диагноз "ротенберг" комментарий только один-дай порулить другому🤕
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Sergei Zaika
Ответ Bei Bender
А ты чего человека оскорбляешь?!? Завидуешь что у него денег ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем у тебя !!!
Он завидует твоей статистике.
+2
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Vshjr
Нехорошо повторяться, конечно, но я попробую еще раз.

"Обе команды играют в классный системный хоккей. Очень высокий уровень системы хоккея. Это системно развивает наших ребят. Такие системные игры нужны. У нас молодая системная команда. У нас все впереди.

Сделаем правильные выводы. Нам нужно улучшить некоторые детали системы, которые у нас не получаются. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших систематических ошибках.

Нам нужно систематически убирать эти ошибки в будущем. Наша система только рождается. У нас средний возраст элементов системы намного ниже, чем у ЦСКА.

Хочу поздравить ЦСКА с победой. Мы вернемся системнее.

Все мы видим наш системный хоккей, [он] дает системный результат, подкрутим детали системы, уйдет от каких-то прошлых систематических ошибок и будем системнее"
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Александр Карнаухов
ну, рома, так нельзя, б....
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Bei Bender
Ответ Контрольный выстрел
Феерический черт))))
Комментарий скрыт
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-13
-13
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teto
Если брать составы со спортца и быстро обсчитать средний возраст в экселе, то получается, что средний возраст ЦСКА - 23.38 из 54 игроков, а у СКА - 24.5 из 61 игрока, хотя тут наверное включены все, кто хоть раз был заявлен на матч.
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oleg m
«А у меня всё хорошо, а у меня всё впереди»
https://www.youtube.com/watch?v=--OcDIBRjb4
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37old
Ну никто не может упрекнуть Ротенберга в отсутствии системы . Сливают то системно из года в год.
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J-12
это с Торпедо у вас большая разница в возрасте была. А для ЦСКА вы чуточку только старше 🤣🤣🤣
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АГОШКИН Алексей
Ответ NOOhr
Может кто-нибудь ему расскажет, что у Федорова чуть больше опыта в хоккее)
Нет ,просто Федоров игры в НХЛ не смотрел по телику,а учавствовал в них. 13 сезонов в НХЛ больше 1000 игр,наверно и куда роман со своими 800))
+5
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Пылесос
средний возраст команды СКА 26,43 лет, команды ЦСКА – 26,37 лет.
======
Пропасть в разнице.
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KSA1985
То чувство, когда твой клуб не играет, а настроение, как после победы😄
+1
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Vpered Zenit
У Ларионова просто был состав по слабее
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Сергей Омиго
Отберите у него игрушку,не надо над ним смеятся,он действительно болен,пригласите родителей,нужны меры,может провести собрание ,ему нужен отдых и лечение
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Snow11
Какие-то постоянные отговорки и оправдалки
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Vpered Zenit
Но не помешал возраст выиграть у Торпедо 4 0 в серии.Рома это отговорки.Просто Фёдоров как тренер это тренер,а не просто человек который выучился по книгам
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J-12
если сам глупый, то это не значит что и другие тоже
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Iv110
Жаль, что вернётся…
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