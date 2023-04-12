Роман Ротенберг: «Средний возраст СКА намного ниже, чем у ЦСКА. Мы только рождаемся, вернемся сильнее»
Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции.
СКА уступил 0:3 в шестом матче и со счетом 2-4 в третьем раунде Кубка Гагарина.
«Обе команды играют в классный хоккей. Очень высокий уровень хоккея. Это развивает наших ребят. Такие игры нужны. У нас молодая команда. У нас все впереди.
Сделаем правильные выводы. Нам нужно улучшить некоторые детали, которые у нас не получаются. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках.
Нам нужно убирать эти ошибки в будущем. Наша команда только рождается. У нас средний возраст намного ниже, чем у ЦСКА.
Хочу поздравить ЦСКА с победой. Мы вернемся сильнее.
Все мы видим наш хоккей, [он] дает результат, подкрутим детали, уйдет от каких-то прошлых ошибок и будем сильнее», – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.
Добавим, что, по данным EliteProspects, средний возраст команды СКА 26,43 лет, команды ЦСКА – 26,37 лет.
Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА
"Йозе с болот побелел ужасно,
Йозе с болот больше не опасный.
Йозе с болот на камень залезает,
Йозе с болот в клетку попадает.
Йозе у меня, держу его, хо-хо.
Сойдут любые деньги — в зоопарк продам его..."
Отдельная благодарность автору статьи за последний абзац! Молодчина!
Видно мама не хотела,а папа перестарался
"Обе команды играют в классный системный хоккей. Очень высокий уровень системы хоккея. Это системно развивает наших ребят. Такие системные игры нужны. У нас молодая системная команда. У нас все впереди.
Сделаем правильные выводы. Нам нужно улучшить некоторые детали системы, которые у нас не получаются. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших систематических ошибках.
Нам нужно систематически убирать эти ошибки в будущем. Наша система только рождается. У нас средний возраст элементов системы намного ниже, чем у ЦСКА.
Хочу поздравить ЦСКА с победой. Мы вернемся системнее.
Все мы видим наш системный хоккей, [он] дает системный результат, подкрутим детали системы, уйдет от каких-то прошлых систематических ошибок и будем системнее"
https://www.youtube.com/watch?v=--OcDIBRjb4
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Пропасть в разнице.