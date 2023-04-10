Арбитр Иванюк считает, что Дыняка нужно было удалить перед голом «Ак Барса» в овертайме: «Никита аж сам руки поднял, мол, что я натворил»

Теги Ак Барс Авангард судьи видео КХЛ Кубок Гагарина Никита Дыняк Хоккей

Александр Иванюк заявил, что игрока «Ак Барса» должны были удалить в матче с «Авангардом».

Казанская команда выиграла со счетом 3:2 в овертайме у «Авангарда» в пятом матче финала Восточной конференции (4-1 в серии).

Перед голом Вадима Шипачева в дополнительном периоде защитник «ястребов» Антон Белов оказался на льду в результате единоборства с Никитой Дыняком.

– Мне непонятно, почему после отмененного гола «Ак Барса» [Ильи Сафонова] не удалили хоккеиста казанской команды.

Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому.

–  Игрока «Ак Барса» ведь толкал на ворота соперник?

– Его никто не толкал, игрок «Ак Барса» сам въехал в ворота. Судьи посмотрели этот момент и увидели физический контакт с голкипером, поэтому отменили гол.

– Что вы думаете насчет эпизода в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка?

– Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку.

Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами, и непонятно, видел его судья или нет.

Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для «Авангарда». «Ак Барс» забил гол, и омская команда вылетела из плей-офф, – сказал судья международной категории.

17 комментариев

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Spartakovec navsegda
Ответ Айрат Гайнуллин
После драки кулаками не машут
Разбор судейских ошибок после матчей к этой поговорке не имеет никакого отношения.
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Spartakovec navsegda
Очевидная ошибка судей.
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Олег
Прожили, забыли,едем дальше за кубком...
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Семен Антонов
Ответ Barton2308
А про своих что молчишь? Перечислил бы тоже, для интереса. А то как-то одно брака. Судейских ошибок много было, но эта повлияла ни результат игры и серии.
Ну давай, перечисли, сколько раз Авангард оставляли 3х5, отменяли голы и давали дисциплинарку без командного штрафа.
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мик джагер
Армянская народная пословица """Собака лает,а караван идёт"’’’
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мик джагер
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Да ладно проехали. Мужики не плачут, а бабам еще играть в финале
А кто ноет то тогда...????..Кого засудили то???
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мик джагер
А вот арбитр Иванюков, считает что там нарушения не было.....!!!!!!
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Влад Пахомов
Больльщики Ак барса вы за собой вобще не видите. 1 удаление сведберга 3 матч, 2 удаление найта 4 матч, и не удаление дыняка в 5 матче овертайме, эти вещи решили исход серии, а то омск ноет по вашему, а святые!!!
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Фарит Хайруллин
Белялов спас акбарс
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Эд..19
Как раз-таки именно этот эпизод к краху и не привёл - но его будут теперь за уши к этому притягивать ))) Белов после этого эпизода уже встал и вступил в игру, Авангард смог шайбой завладеть - всё, заиграно, выводи и играй дальше. Но нет. Вчетвером на пятаке, уже владея шайбой, отдали её одинокому Шипачёву (хотя Вадим там классно сыграл, подбив клюшку защитнику). Ошибка Шарипзянова привела к краху Авангарда, а вовсе не падение Белова. Но мало кому известный Иванюк, которого и не помнит никто, когда судил, будет теперь истиной в последней инстанции )))) Ну плачьте дальше ) Раз достойно не можете принять заслуженное поражение.
PS. И да. Гляньте овер СКА-ЦСКА. Там таких несвистнутых эпизодов с десяток наберётся, и никто не акцентирует. Ибо удал в овере в полуфинале будет только тогда, когда ноги выдернут.
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Barton2308
Ответ Домингес Казань
кто это такой?арбитр который пару матчей отсудил в любительской лиге Омска?даже взять последний матч серии,вопросы: 1.почему не удалили игрока Авангарда когда он толкнул на борт Галиева?2.Почему не засчитали чистую шайбу Сафонова которого во вратарскую завез Сведберг?3.Почему придумали дисциплинарку Сведбергу,хотя там была грубость,не для того ли чтобы не оставлять Авангард в меньшинстве?В целом по серии именно Омску пропускали нарушения,чего стоит удар локтем Буше Токранову,по итогу Токранов получил сотряс и выбыл до конца сезона,вместо 5+20 даже 2х минут не дали,именно Ак Барс дважды оставляли 3на5 а не Омск,именно Ак Барсу не засчитали 2шайбы в ворота Омска,судьи и так их подтаскивали всю серию,поэтому нытье Омска реально уже выходит за грань,что команда,что болельщики только и могут ныть ,причем без повода.
А про своих что молчишь? Перечислил бы тоже, для интереса. А то как-то одно брака. Судейских ошибок много было, но эта повлияла ни результат игры и серии.
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Домингес Казань
кто это такой?арбитр который пару матчей отсудил в любительской лиге Омска?даже взять последний матч серии,вопросы: 1.почему не удалили игрока Авангарда когда он толкнул на борт Галиева?2.Почему не засчитали чистую шайбу Сафонова которого во вратарскую завез Сведберг?3.Почему придумали дисциплинарку Сведбергу,хотя там была грубость,не для того ли чтобы не оставлять Авангард в меньшинстве?В целом по серии именно Омску пропускали нарушения,чего стоит удар локтем Буше Токранову,по итогу Токранов получил сотряс и выбыл до конца сезона,вместо 5+20 даже 2х минут не дали,именно Ак Барс дважды оставляли 3на5 а не Омск,именно Ак Барсу не засчитали 2шайбы в ворота Омска,судьи и так их подтаскивали всю серию,поэтому нытье Омска реально уже выходит за грань,что команда,что болельщики только и могут ныть ,причем без повода.
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Сергей Громенко
Судьи побоялись получить люлей в Казани. Отлизали задницу АкБарсу. Пусть с этим теперь живут.
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Влад Пахомов
Бардак с судьями был и будет, и не чего не поделаешь с этим!!!
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Персональные данные Номер 67327384
Да ладно проехали. Мужики не плачут, а бабам еще играть в финале
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Petir Beilisch
РБ Спорт, Писенков.Все понятно)
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Айрат Гайнуллин
После драки кулаками не машут
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