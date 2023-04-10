Арбитр Иванюк считает, что Дыняка нужно было удалить перед голом «Ак Барса» в овертайме: «Никита аж сам руки поднял, мол, что я натворил»
Александр Иванюк заявил, что игрока «Ак Барса» должны были удалить в матче с «Авангардом».
Казанская команда выиграла со счетом 3:2 в овертайме у «Авангарда» в пятом матче финала Восточной конференции (4-1 в серии).
Перед голом Вадима Шипачева в дополнительном периоде защитник «ястребов» Антон Белов оказался на льду в результате единоборства с Никитой Дыняком.
– Мне непонятно, почему после отмененного гола «Ак Барса» [Ильи Сафонова] не удалили хоккеиста казанской команды.
Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому.
– Игрока «Ак Барса» ведь толкал на ворота соперник?
– Его никто не толкал, игрок «Ак Барса» сам въехал в ворота. Судьи посмотрели этот момент и увидели физический контакт с голкипером, поэтому отменили гол.
– Что вы думаете насчет эпизода в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка?
– Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку.
Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами, и непонятно, видел его судья или нет.
Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для «Авангарда». «Ак Барс» забил гол, и омская команда вылетела из плей-офф, – сказал судья международной категории.
PS. И да. Гляньте овер СКА-ЦСКА. Там таких несвистнутых эпизодов с десяток наберётся, и никто не акцентирует. Ибо удал в овере в полуфинале будет только тогда, когда ноги выдернут.