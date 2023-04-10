Арбитр Иванюк считает, что Дыняка нужно было удалить перед голом «Ак Барса» в овертайме: «Никита аж сам руки поднял, мол, что я натворил»

Александр Иванюк заявил, что игрока «Ак Барса» должны были удалить в матче с «Авангардом».

Казанская команда выиграла со счетом 3:2 в овертайме у «Авангарда» в пятом матче финала Восточной конференции (4-1 в серии).

Перед голом Вадима Шипачева в дополнительном периоде защитник «ястребов» Антон Белов оказался на льду в результате единоборства с .

– Мне непонятно, почему после отмененного гола « » [Ильи Сафонова] не удалили хоккеиста казанской команды.

Раньше в правилах было четко записано так: когда отменяется гол по причине того, что игрок атаковал вратаря, то ему дается за это две минуты. Хотя каждый год правила пересматривают и, возможно, сейчас такие моменты судят по-другому.

– Игрока «Ак Барса» ведь толкал на ворота соперник?

– Его никто не толкал, игрок «Ак Барса» сам въехал в ворота. Судьи посмотрели этот момент и увидели физический контакт с голкипером, поэтому отменили гол.

– Что вы думаете насчет эпизода в овертайме, где могло быть удаление игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка?

– Мое мнение: была подножка. Дыняк аж сам руки поднял, мол, что я натворил. А так как удаления не было, он пошел подбирать свою клюшку.

Я считаю, что была подножка, однако ее почему-то не дали. Но это сложный момент за воротами, и непонятно, видел его судья или нет.

Хотя в итоге этот эпизод привел к краху для « ». «Ак Барс» забил гол, и омская команда вылетела из плей-офф, – сказал судья международной категории.