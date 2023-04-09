То, о чем каждый из болельщиков омского «Авангарда» боялся подумать, а болельщики казанского «Ак Барса», наоборот, мечтали, свершилось. Хоккеисты из Татарстана взяли два матча на выезде, с хорошим настроением возвращаются домой, и теперь их от победы в серии отделяет всего один матч. Но его надо выиграть. Сколько бы не рассуждали эксперты о преимуществах той или иной команды, игровых связях, опыте хоккеистов, незыблемым в кубковых матчах остается одно — опыт тренерский. Сравните послужной список Зинэтулы Билялетдинова и Михаила Кравеца. При всем уважении ко второму наставник казанцев проходил огонь, воду и медные трубы по несколько раз и не только в качестве тренера, но и качестве игрока. Ему ли не знать, как действовать в решающие моменты в решающих матчах. Четвертый матч серии в Омске во многом был как раз решающий, и Казань в нем взяла верх. Расклады в предстоящем поединке простые. Омичам нужно совершить подвиг, а хозяевам площадки выиграть еще один поединок и не затягивать серию. Матч состоится на Татнефть Арене, начало в 17:00 по московскому времени.

Счет в серии 3 – 1

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 4

По итогам всех четырех поединков тренерскому штабу и хоккеистам «Ак Барса»

можно только поаплодировать. В те моменты, когда судьба каждого матча висела на волоске, они добавляли и переламывали ход событий в свою пользу. За исключением второго домашнего. Вспомним первый матч, там все для казанцев складывалось хорошо, но преимущество было упущено в третьем периоде. Тем не менее, как до сих пор показывает эта серия, в овертаймах казанцы превосходят омичей. После второй игры в Казани фаворитами в серии выглядели хоккеисты «Авангарда», но «Ак Барс» вновь смог показать характер и полностью переломить ход игры, именно так должны поступать по-настоящему кубковые команды.

Поведя в серии 2 – 1 в гостях уже казанцы могли действовать с позиции силы и диктовать ход игры. Первый период второго матча получился обоюдоострым, при этом у подопечных Билялетдинова было гораздо больше возможностей забросить шайбу. Василию Демченко пришлось несколько раз спасать свою команду, а в других случаях гости сами отправляли шайбу мимо ворот из выгодных позиций. Главной задачей хоккеистов «Ак Барса» было сдержать натиск омичей в первую десятиминутку периода, и они это сделали, предоставив возможность хозяевам придумывать новые идеи. Следует отметить и дисциплину обеих команд, в первом периоде не было зафиксировано ни одного удаления.

Удаления случились уже в концовке второго периода, причем два подряд и в составе «Ак Барса». Хотя до этого вновь несколько раз казанцы могли забивать, даже забили. Демченко не смог зафиксировать шайбу, и от него она пересекла линию ворот. Но на счастье хозяев гол не был засчитан, поскольку у вратаря был контакт с нападающий гостей Дмитрием Воронковым. В начале периода казанцам удалось выстоять в формате три на пять, но давление омичей усилилось. На 55 минуте Воронков вновь оказался на пятачке ворот омичей и сумел протолкнуть шайбу в ворота. На этот раз дуэль оказалась легитимной, и запрос главного тренера хозяев пересмотреть эпизод был тщетным. Судьи зафиксировали взятие ворот, и «Ак Барс» спокойно довел дело до победы. Осталось выиграть только один матч.

Немногие могли бы поставить на такой счет в серии после четырех поединков. Уж слишком уверенно чувствовали себя омичи в первых двух раундах плей-офф, где проиграли всего в одном матче. Из Казани они также возвращались на коне, поскольку уверенно переиграли «Ак Барс» во второй игре. В предыдущем матче вели в две шайбы и, казалось, что все в их руках, но успокоение и потеря концентрации привели к овертайму. А в овертаймах казанцы пока побеждают. Видимо впоследствии, при анализе этой серии многие скажут, что третья игра стала ключевой, и именно она позволила «Ак Барсу» перевернуть ее ход. Справедливо, потому что в четвертом матче омичам нужно было побеждать на заказ, а таких условий в нынешнем розыгрыше плей-офф у них еще не было.

В начале второго домашнего матча на короткое время в первом периоде удалось устроить бурю и натиск, но лишь на короткое время. Общее впечатление было таким, что гости контролируют ход игры, а в целом она идет до первой заброшенной шайбы. Долгое время команды не удалялись, и когда один за другим Никита Дыняк и Артем Лукоянов в конце второго периода отправились на скамейку штрафников, показалось, что вот он шанс для хозяев. Больше минуты играть, имея преимущество в два игрока, что еще нужно мастерам такого уровня, чтобы открыть счет. Оказалось, что этого мало. Большинство прошло вхолостую, и именно в этот момент подумалось, что «Авангард» может упустить эту игру, что в итоге и произошло.

Оказалось, что кроме индивидуального мастерства и скорости, других игровых идей у тренерского штаба «Авангарда» нет. В предыдущих сериях этого для победы хватало, а тут омичам противостоит команда другого уровня, в составе опытные хоккеисты, а про тренера мы уже упоминали. Когда Демченко все же пропустил шайбу, а Кравец взял бесполезный просмотр, заработав командное удаление, все стало ясно. Замена вратаря на шестого полевого игрока успеха тоже не принесла, Если не забивать пять на три, то почему это должно получиться в формате шесть на пять? Теперь «Авангард» загнан в ловушку и не имеет права на ошибку. На заказ нужно выигрывать у «Ак Барса» три матча подряд.

Прогноз и коэффициенты на матч Ак Барс — Авангард

Специалисты и букмекеры считают, что серия завершится уже завтра в Казани, хотя хотелось бы, чтобы она продлилась все семь матчей. Но наши желания никоим образом не беспокоят хоккеистов «Ак Барса». Все что им нужно делать, это продолжать четвертый матч. Использовать ту же тактику и стратегию. Если улучшить реализацию, то пятую игру можно будет спокойно довести до победы. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ак Барса» — 2,19

Ничья в основное время — 3,48

Победа «Авангарда» — 3,23

Теперь тренерскому штабу «Авангарда» нужно придумывать неожиданные ходы или играть как во втором матче. Хотя с тех пор наставники казанцев смогли достаточно хорошо изучить своих визави. Сложно сказать, что может помочь гостям в пятом поединке. Скорее всего, к сожалению для омских болельщиков, их любимцев ждет поражение.