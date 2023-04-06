Бэкстрем о пропуске плей-офф: «Вашингтон» должен осознать, что недостаточно хорош. Мы становимся старше, но по-прежнему голодны»
Никлас Бэкстрем высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Кэпиталс не сыграют в розыгрыше Кубка Стэнли впервые с 2014 года.
«Думаю, причина, по которой мы играем в хоккей, – это желание попасть в плей-офф. Это всегда захватывающе и это то, ради чего ты живешь. Хочется побеждать.
Все понимают, насколько невероятным событием было, когда мы выиграли [Кубок Стэнли]. Поэтому именно это ощущение нам хочется вернуть.
Но в то же время необходимо осознать, что мы недостаточно хороши.
Думаю, все понимают, что мы становимся старше. Но мы все еще хотим побеждать, мы по-прежнему голодные», – сказал Никлас Бэкстрем.
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