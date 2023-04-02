60 россиян сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет.

60 россиян сыграли в сезоне впервые за последние 19 лет.

21-летний форвард « » дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (7:2) и забросил шайбу.

Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей (рекорд), 15 защитников и 33 форварда.

В предыдущий раз 60+ россиян провели хотя бы 1 матч в НХЛ в сезоне-2003/04. Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).