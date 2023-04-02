60 россиян сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет

Теги Сборная России по хоккею рейтинги Сан-Хосе НХЛ Даниил Гущин Хоккей

60 россиян сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет.

21-летний форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (7:2) и забросил шайбу. 

Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей (рекорд), 15 защитников и 33 форварда.

В предыдущий раз 60+ россиян провели хотя бы 1 матч в НХЛ в сезоне-2003/04. Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока). 

31 комментарий

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ivankr8
Ответ sportnsk
Играя в NHL95, NHL96 и т.д., любил пошариться в статистике и посчитать наших. Сколько человек вообще, сколько в каких командах. Играя длинные сезона по 82 матча, искренне радовался если в топах бомбардиров было много соотечественников. Некоторую статистику даже переписывал в тетрадку, чтоб можно было отслеживать динамику по временным отрезкам. Короче сходил с ума как мог. :) А своими тогда справедливо считались все из бывшего Союза - Озолинш из Латвии, Христич - воспитанник Киевского Сокола, казах Шафранов и т.д. Сейчас вспомнил все это и как-то с грустью и ностальгией улыбнулся.
кайф! тоже так делал, только в NHL 2002. Тогда как раз прошла олимпиада в Солт-Лейк-Сити и в игре были соборные под неё.
Интернета тогда доступного не было и NHL служила как источник информации об игроках. Можно было посмотреть возраст, где родился, за кого играл - такая маленькая Википедия )
Тоже всегда в первую очередь интересовался СНГ и восточно-европейцами, смотрел откуда они и тд.
Как щас помню открываешь карточку Набокова, а там страна Казахстан, город Каменогорск. До сих пор оттуда помню такой город)

Ещё прикольно было в редакторе создать команду только из игроков СНГ и играть за неё: Федоров, Буре, Гончар, Хабибуллин, Ковалёв и тд.
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Shuba Jr.
Ответ rereg84
Ну вратарскую проблему "чинуша-старпёр" Третьяк решил, как и обещал, так что иногда лучше жевать:) Школота может поинтересоваться, что было с нашей вратарской школой до него, и что потом. Да и с полевыми проблем не испытываем. Идёт и новое поколение сильное, которое по независящем от них обстоятельствам не имело возможности себя проявить во всей красе на международной арене, кроме юниорского уровня. Но сами игроки то остались, причём на них всё как-то навалилось, и пандемия, и теперь СВО.
да не рассказывай ты им. у них одна задача - ненавидеть Россию!!! Только они денежки тут получают. а там, за бугром - они никому не нужны. вот их и коробит. они бы рады продаться, да только их никто не покупает. несмотря на всю ерунду, что сейчас происходит, могли бы просто порадоваться за своих земляков;но нет же, у них задача лаять на Россию. им за это центы обещали
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IS
А что по центрам? Когда будут?)
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Артем Зырянов
Ответ vdvbill.e1.ru
Сколько именно суперзвезд было тогда, и сейчас
И тогда супервезд было 3,5 человека. Чуть лучше было среднее звено.
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LeicesterCity
Лицо Гашека представили?))
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Dmitry Shapaev
Ответ Николай Хайрулин
Русский в НХЛ это как в футболе бразилец = качество и мастерство
Особенно Кравцов
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igor nn
И что?Вы хотите нам сказать что все валят из России..Никто тут играть не хочет?А смысл ?Рад за США.
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Максим Прокофьев
Ответ Gord Lane
Всё верно. С огромным удовольствием сегодня с утра посмотрел Аризону - Сан Хосе. Вечером играли Бостон - Питтсбург, а ночью Айлендерс - Тампа. И машина у меня Корейская и пиво люблю Немецкое и музыку слушаю англоязычную. Но я обязательно исправлюсь
Мы проверим, проверим товарищ, нг вы молодец что раскаились, это зачтётся...
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Никита Никулин
Получается, отменяют их в США, да?
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vdvbill.e1.ru
Ответ vdvbill.e1.ru
А если сравнить качество игроков с 2000- м годом
Сколько именно суперзвезд было тогда, и сейчас
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Максим Прокофьев
Могло быть 13 вратарей, но парниша не успел за товарищами за океан улететь и полетел на крайний Север к белым мишкам, а то иж чего вздумал, кинуть в такой год клуб армии и Московского олигархата
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Николай Хайрулин
Русский в НХЛ это как в футболе бразилец = качество и мастерство
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-2
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vdvbill.e1.ru
А если сравнить качество игроков с 2000- м годом
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-1
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Бобынин
Четыре пятых от этого числа- деревья. Более-менее прилично играют 12 человек.
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Jhon Jhon
Если не будут дураками, то в следующем сезоне будет ещё больше, пока есть шансы, то надо сразу уезжать, а то потом будет у желающих вскрываться отсутствие военника.
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Павел Пеньков
Могло быть 61
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BuTaJIbKa
Ответ Алекс Гай
Комментарий удален
школы-то работают, а дальше что? сколько талантов загублено бестолковой системой? Да, единицы вылезают и тут на хороший уровень, но в целом - лучше уехать туда.
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hett
60 на 19 равно 1140
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sportnsk
Ответ Mukunku 64
В среднем почти три россиянина за сезон.. Было бы недурно огласить весь список !))
Плохо в Вас с математикой. :)
А весь список посмотреть легко на nhl.com, там масса параметров по которым можно сортировать хоккеистов, в том числе по странам.
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sportnsk
Играя в NHL95, NHL96 и т.д., любил пошариться в статистике и посчитать наших. Сколько человек вообще, сколько в каких командах. Играя длинные сезона по 82 матча, искренне радовался если в топах бомбардиров было много соотечественников. Некоторую статистику даже переписывал в тетрадку, чтоб можно было отслеживать динамику по временным отрезкам. Короче сходил с ума как мог. :)
А своими тогда справедливо считались все из бывшего Союза - Озолинш из Латвии, Христич - воспитанник Киевского Сокола, казах Шафранов и т.д.
Сейчас вспомнил все это и как-то с грустью и ностальгией улыбнулся.
+24
-1
+23
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rereg84
Ответ RBS
Молодцы ребята, здорово! Сейчас чинуши-старпёры начнут примазываться, что они что-то делали, а не только распиливали...
Ну вратарскую проблему "чинуша-старпёр" Третьяк решил, как и обещал, так что иногда лучше жевать:) Школота может поинтересоваться, что было с нашей вратарской школой до него, и что потом. Да и с полевыми проблем не испытываем. Идёт и новое поколение сильное, которое по независящем от них обстоятельствам не имело возможности себя проявить во всей красе на международной арене, кроме юниорского уровня. Но сами игроки то остались, причём на них всё как-то навалилось, и пандемия, и теперь СВО.
+9
-9
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Gord Lane
Ответ Andrey Bokov
есть чему радоваться, конечно. это 3 команды КХЛ так то. и уровень лиги будет сразу совсем другой. но мы же лучше будем Аризону смотреть в 6 утра, верно? так как там " настоящий хоккей" не то, что здесь
Всё верно. С огромным удовольствием сегодня с утра посмотрел Аризону - Сан Хосе. Вечером играли Бостон - Питтсбург, а ночью Айлендерс - Тампа. И машина у меня Корейская и пиво люблю Немецкое и музыку слушаю англоязычную. Но я обязательно исправлюсь
+13
-1
+12
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Putin Teams
Ну вот, система работает✌️😎
0
-2
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Пользователь заблокирован
Ответ BuTaJIbKa
чем хуже ситуция тут, тем больше игроков бежит туда. Всё логично
Комментарий удален
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Andrey Bokov
есть чему радоваться, конечно. это 3 команды КХЛ так то. и уровень лиги будет сразу совсем другой. но мы же лучше будем Аризону смотреть в 6 утра, верно? так как там " настоящий хоккей" не то, что здесь
+3
-10
-7
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