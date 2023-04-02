60 россиян сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет
60 россиян сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет.
21-летний форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (7:2) и забросил шайбу.
Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей (рекорд), 15 защитников и 33 форварда.
В предыдущий раз 60+ россиян провели хотя бы 1 матч в НХЛ в сезоне-2003/04. Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).
Интернета тогда доступного не было и NHL служила как источник информации об игроках. Можно было посмотреть возраст, где родился, за кого играл - такая маленькая Википедия )
Тоже всегда в первую очередь интересовался СНГ и восточно-европейцами, смотрел откуда они и тд.
Как щас помню открываешь карточку Набокова, а там страна Казахстан, город Каменогорск. До сих пор оттуда помню такой город)
Ещё прикольно было в редакторе создать команду только из игроков СНГ и играть за неё: Федоров, Буре, Гончар, Хабибуллин, Ковалёв и тд.
А весь список посмотреть легко на nhl.com, там масса параметров по которым можно сортировать хоккеистов, в том числе по странам.
А своими тогда справедливо считались все из бывшего Союза - Озолинш из Латвии, Христич - воспитанник Киевского Сокола, казах Шафранов и т.д.
Сейчас вспомнил все это и как-то с грустью и ностальгией улыбнулся.