Можно уже с полной уверенностью говорить, что в России появилось свое хоккейное «классико». В седьмой раз за последние восемь лет и в пятый раз подряд в финале Западной конференции сыграют между собой два армейских клуба. За все эти годы их матчи проходили по разному сценарию, неизменным было одно — победа ЦСКА. Лишь восемь лет назад питерские армейцы взяли верх над московскими, и тогда команда Вячеслава Быкова стала обладателем Кубка Гагарина. На этот раз специалисты и болельщики ожидают ярких матчей. Интрига еще и в том, чьи тренерские идеи, Романа Ротенберга или Сергея Федорова, окажутся более свежими и приведут клуб к победе в серии.

Регулярный чемпионат КХЛ в этом году отличался от предыдущих своей непредсказуемостью, да и в плей-офф на ранних стадиях некоторые команды сумели удивить, хотя на них никто не ставил. СКА из Санкт-Петербурга при этом сумел стать победителем регулярки и в матчах на вылет поочередно прошел минских динамовцев и нижегородское «Торпедо». Если в первом раунде армейцам пришлось играть шесть матчей, то с автозаводами, несмотря на их сенсационную победу над московским «Динамо» в первом раунде, пришлось гораздо легче — победа в четырех матчах. Теперь тренерскому штабу придется решать гораздо более серьезную задачу, как нейтрализовать атаку московских армейцев.

ЦСКА действующий обладатель Кубка Гагарина. Все прекрасно помнят прошлогоднюю серию команд. Во главе каждой из них работал тренер без опыта, у Федорова и Ротенберга был первый сезон во главе команды КХЛ. Теперь у наставника армейцев за плечами победа в Кубке и уверенность как в своих силах, так и в игроках. Если посмотреть на матчи первых двух раундов, то армейцы испытали в них серьезные проблемы. В обеих сериях сначала с череповецкой «Северсталью», затем с ярославским «Локомотивом», пришлось играть седьмые матчи. Опыт серьезный, который может пригодиться в противостоянии со СКА. По совокупности проведенных матчей плей-офф у хоккеистов ЦСКА тоже опыта больше. Вполне вероятно, в финале конференции нас ждут все семь матчей.

Где и когда можно увидеть финал Западной конференции Кубка Гагарина 2023

Все матчи плей-офф Кубка Гагарина вы полном объеме транслирует главный спортивный телевизионный холдинг страны «Матч ТВ». К финалам конференций внимания будет еще больше. Болельщиков ждут интервью тренеров и игроков, мнения экспертов и ветеранов хоккея в студии, будет большое число прогнозов накануне каждого матча. В то же время сейчас уже та стадия плей-офф, где предсказать победителя заранее очень сложно. Трансляцию первого поединка питерских и московских армейцев можно будет увидеть 2 апреля в 16:45 по московскому времени.

Расписание и результаты финала Западной конференции Кубка Гагарина 2023

Представляем вашему вниманию расписание трансляций матчей финала Западной конференции Кубка Гагарина. Кроме того мы будем обновлять данные и информировать вас о результатах предстоящих поединков. Время начала матчей указано московское, в скобках вы увидите каналы, на которых можно будет увидеть трансляции встреч СКА и ЦСКА.

* — в случае необходимости, время начала матчей будет указано дополнительно