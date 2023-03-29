Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Ванкувером». У него 66 очков в 59 играх

Теги Сент-Луис Ванкувер НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Ванкувером».

Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (6:5 ОТ). 

В активе россиянина стало 66 (25+41) очков в 59 играх сезона. 

Сегодня Бучневич (19:10, 1:38 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и выиграл 33% вбрасываний. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий