Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Ванкувером». У него 66 очков в 59 играх

забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с « ».

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Кэнакс» (6:5 ОТ).

В активе россиянина стало 66 (25+41) очков в 59 играх сезона.

Сегодня Бучневич (19:10, 1:38 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и выиграл 33% вбрасываний.