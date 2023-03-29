Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Ванкувером». У него 66 очков в 59 играх
Павел Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Ванкувером».
Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (6:5 ОТ).
В активе россиянина стало 66 (25+41) очков в 59 играх сезона.
Сегодня Бучневич (19:10, 1:38 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и выиграл 33% вбрасываний.
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