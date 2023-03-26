Максим Сушинский: «Металлург» в серии с «Авангардом» – позор. Понравилось «Торпедо» – не согласен, что принесли результат в жертву красивому хоккею»

назвал позором игру « » в серии против « ».

Магнитогорская команда проиграла серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4.

– Мне в плей-офф понравились серии с участием « ». Знаю, что есть мнение: якобы эта команда принесла результат в жертву красивому хоккею. Не согласен.

– Почему?

– Кто сказал, что «Торпедо» не боролось? Они весь сезон играли в такой хоккей. Почему в плей-офф должны были что-то менять?

Он приносил им плоды, они выигрывали, попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Динамо». Плюс привлекли симпатии болельщиков. Вот то, как провел серию «Металлург» против «Авангарда», – это позор.

– Там тоже 0-4.

– Да. Но болельщики «Магнитки» кричали своим игрокам нехорошие слова после матча. А болельщики «Торпедо», несмотря на четыре поражения от СКА, аплодировали команде, не уходили с трибун. Это же не просто так.

Мы играем для болельщиков, а не для кого-то. Вернее, я уже не играю – просто со стороны смотрю как болельщик. Но меня игра «Торпедо» привлекла.

– Почему Нижний не забрал ни одного матча у СКА?

– Им просто опыта не хватило. Будь у ребят больше мастерства, они не дали бы армейцам со счета 1:3 отыграться в последнем матче.

Нижегородцы задергались, а добавил. Не забывайте, что многие игроки, выступающие за «Торпедо», никогда раньше в плей-офф не играли, – сказал бывший нападающий сборной России.