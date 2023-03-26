Максим Сушинский: «Металлург» в серии с «Авангардом» – позор. Понравилось «Торпедо» – не согласен, что принесли результат в жертву красивому хоккею»
Максим Сушинский назвал позором игру «Металлурга» в серии против «Авангарда».
Магнитогорская команда проиграла серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4.
– Мне в плей-офф понравились серии с участием «Торпедо». Знаю, что есть мнение: якобы эта команда принесла результат в жертву красивому хоккею. Не согласен.
– Почему?
– Кто сказал, что «Торпедо» не боролось? Они весь сезон играли в такой хоккей. Почему в плей-офф должны были что-то менять?
Он приносил им плоды, они выигрывали, попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Динамо». Плюс привлекли симпатии болельщиков. Вот то, как провел серию «Металлург» против «Авангарда», – это позор.
– Там тоже 0-4.
– Да. Но болельщики «Магнитки» кричали своим игрокам нехорошие слова после матча. А болельщики «Торпедо», несмотря на четыре поражения от СКА, аплодировали команде, не уходили с трибун. Это же не просто так.
Мы играем для болельщиков, а не для кого-то. Вернее, я уже не играю – просто со стороны смотрю как болельщик. Но меня игра «Торпедо» привлекла.
– Почему Нижний не забрал ни одного матча у СКА?
– Им просто опыта не хватило. Будь у ребят больше мастерства, они не дали бы армейцам со счета 1:3 отыграться в последнем матче.
Нижегородцы задергались, а СКА добавил. Не забывайте, что многие игроки, выступающие за «Торпедо», никогда раньше в плей-офф не играли, – сказал бывший нападающий сборной России.
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