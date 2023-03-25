Тренер «Авто» о роли Дацюка: «Он руководитель молодежной команды. Всегда выходит на лед, помогает с тренировками»

Главный тренер « » рассказал о роли Павла Дацюка в клубе.

– Какова роль Дацюка в качестве руководителя отдела развития?

– Он руководитель молодежной команды. Павел Валерьевич очень много помогает, у него огромный опыт. Он и его отдел по развитию игроков составляют план подготовки тренировочного процесса.

Павел Валерьевич всегда выходит на лед, помогает с тренировками. В отделе работает Алексей Булатов. Наш тренер по физподготовке Михаил Назаров работал там, но сейчас у нас.

– Будет ли Дацюк участвовать в формировании состава на сезон-2023/24?

– Конечно. Мы совместно обсуждаем того или иного игрока, кого нужно вызвать. Последнее слово всегда за ним, – сказал .