Плющев про разделение интересов КХЛ и сборной России: «Не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея. Людям из расчета иноагентов, наверное»

выступил против разделения интересов и сборной России.

«Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчета иноагентов.

Для России сборная – это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого никто не поймет.

Да и зачем нам путь ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

Игорь Ларионов: «Нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Надо строить независимую лигу»