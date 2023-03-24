Плющев про разделение интересов КХЛ и сборной России: «Не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея. Людям из расчета иноагентов, наверное»
Владимир Плющев выступил против разделения интересов КХЛ и сборной России.
«Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчета иноагентов.
Для России сборная – это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого никто не поймет.
Да и зачем нам путь НХЛ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось», – заявил бывший главный тренер сборной России.
Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.
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А не пыхтелово.
Сборная и так и эдак проигрывает, в лучшем случае 2 или 3 место занимает.
Если побед и так и так нет, то лучше хотя бы сочный атакующий хоккей показать с коротким пасом и кучей моментов.
Я даже уже не злюсь на всех этих старых пердунов. Просто не хочется иметь с ними ничего общего.