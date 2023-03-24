Плющев про разделение интересов КХЛ и сборной России: «Не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея. Людям из расчета иноагентов, наверное»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Плющев выступил против разделения интересов КХЛ и сборной России.

«Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчета иноагентов.

Для России сборная – это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого никто не поймет.

Да и зачем нам путь НХЛ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось», – заявил бывший главный тренер сборной России. 

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

Игорь Ларионов: «Нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Надо строить независимую лигу»

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3 комментария

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Сергей Орлов
Среди иноагентов 99% людей, любящих свою страну и желающих ей только хорошего, более того, это профессионалы своего дела, а не вот это вот усатое чудо.
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Mephi027
Я хочу смотреть хороший хоккей.

А не пыхтелово.

Сборная и так и эдак проигрывает, в лучшем случае 2 или 3 место занимает.

Если побед и так и так нет, то лучше хотя бы сочный атакующий хоккей показать с коротким пасом и кучей моментов.
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Михаил Шаповалов
новости с хэштегом #backtoussr
Я даже уже не злюсь на всех этих старых пердунов. Просто не хочется иметь с ними ничего общего.
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