Александр Тихонов: «Какая конкуренция за Кубок Гагарина – НХЛ не снилось! В Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего»
Александр Тихонов высказался о высокой конкуренции в розыгрыше плей-офф КХЛ.
«Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские.
В Северной Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего.
Неслучайно чемпионат мира в Беларуси-2014 был признан лучшим во всей истории, все были в восторге.
Посмотрите, какой сегодня хоккей в России, какая борьба за Кубок Гагарина, какая конкуренция – НХЛ не снилось!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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