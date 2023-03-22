Александр Тихонов: «Какая конкуренция за Кубок Гагарина – НХЛ не снилось! В Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего»

Теги Александр Тихонов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Александр Тихонов высказался о высокой конкуренции в розыгрыше плей-офф КХЛ.

«Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские.

В Северной Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего.

Неслучайно чемпионат мира в Беларуси-2014 был признан лучшим во всей истории, все были в восторге.

Посмотрите, какой сегодня хоккей в России, какая борьба за Кубок Гагарина, какая конкуренция – НХЛ не снилось!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marienburg
В буфете нет ничего, зато пиво есть везде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonikmus
Ага в НХЛ последняя команда может выиграть кубок в следующем сезоне ,а у нас опять все идёт к полуфиналам СКА-ЦСКА Авангард -Ак Барс .Это всем очевидные вещи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Совок конкретно кукушкой поехал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
да, буфет - это главное, конечно. Хоккей - фигня, бегают какие-то, главное - водяра и закусон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dorff
Не люблю диагнозами кидаться - но вот реально - Больной что ли?????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
великий чемпион превратился в посмешище благодаря таким высказываниям...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
дешева бетонная коробка Торонто не сравнится с ледовым дворцом динамо минск
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Мели емеля твоя неделя, никто не поверит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пашка Кругляков
Александр Иванович, вечерний прием таблеток пропускать не рекомендуется!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий