Александр Тихонов: «Какая конкуренция за Кубок Гагарина – НХЛ не снилось! В Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего»

Александр Тихонов высказался о высокой конкуренции в розыгрыше плей-офф .

«Я бывал в Канаде на хоккее и смотрел «Монреаль» и «Торонто», поэтому могу сказать, что там нет ни одного ледового дворца, похожего на российские и белорусские.

В Северной Америке вокруг бетон, дешевизна, ни нормального буфета, ничего.

Неслучайно чемпионат мира в Беларуси-2014 был признан лучшим во всей истории, все были в восторге.

Посмотрите, какой сегодня хоккей в России, какая борьба за , какая конкуренция – не снилось!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.