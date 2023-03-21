Зуб против «Питтсбурга»: 5 хитов и 2 блока за 21:55. Во 2-м периоде он сыграл 4,5 минуты подряд

сыграл смену продолжительностью 4,5 минуты в матче против « ».

Защитник «Оттавы» принял участие в победном матче регулярного чемпионата против «Пингвинс» (2:1).

Зуб (21:55 – максимальное время в команде, 2:27 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок в створ, применил 5 силовых приемов и сделал 2 блока.

Во 2-м периоде Зуб провел смену продолжительностью 4 минуты 36 секунд – они с (03:57 подряд) не успевали смениться из-за дальней скамейки.