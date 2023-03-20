Кудашов о «Динамо»: «Наша философия и подбор хоккеистов диктуют, что мы должны играть в атакующий хоккей. Но у нас не так много техничных игроков»

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Алексей Кудашов считает, что философия московского «Динамо» предполагает игру в атакующий хоккей.

– Только в обороне, кроме нескольких команд, в КХЛ никто уже не играет. Хотя без обороны, конечно, нельзя. Просто игра в защите тоже видоизменяется. Тех, кто играет в откат, а потом контратакует, мало.

Выбрали для «Динамо» более сбалансированную модель. Когда есть возможность, стараемся владеть шайбой и атаковать.

Но поскольку постоянно играть в нападении невозможно. Наша команда готова и в обороне действовать надежно.

Но наша философия и подбор игроков диктуют, что мы должны играть в атакующий хоккей. Пока у нас не так много техничных игроков, которые могут играть с шайбой, в короткий пас.

Но мы всегда стараемся прессинговать и атаковать. Играть плотно и быстро, в агрессивный хоккей.

– Куда «Динамо» будет двигаться в дальнейшем?

– В быстроту. Хоккей ускоряется.

Медленные игроки за соперниками уже не успевают и начинают нарушать правила. Это сразу сказывается, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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1 комментарий

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Marienburg
Подбор диктует атаку, но подбор для атаки не тот? 🙄
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-2
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