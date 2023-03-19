Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне НХЛ. У него 58+76 в 70 матчах

– 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне .

Капитан « » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с « » (6:4).

В его активе 134 (58+76) очка в 70 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

Матч против «Кракена» стал 20-м в сезоне, когда Макдэвид набрал 3+ очка.

В прошлый раз до такой отметки дотягивались Марио Лемье (1995/96, «Питтсбург», 29 игр с 3+ очками) и (1995/96, «Питтсбург», 25).