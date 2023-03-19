Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне НХЛ. У него 58+76 в 70 матчах

Теги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Сиэтл Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:4). 

В его активе 134 (58+76) очка в 70 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

Матч против «Кракена» стал 20-м в сезоне, когда Макдэвид набрал 3+ очка.

В прошлый раз до такой отметки дотягивались Марио Лемье (1995/96, «Питтсбург», 29 игр с 3+ очками) и Яромир Ягр (1995/96, «Питтсбург», 25). 

12 комментариев

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TBFTT
Цифры обо всем говорят.Как только закончилась эра живой щайбы так и эти супер цифры супер игроков прошлого застыли и вот теперь Макдевид делает, то чего они делать оказались не в состоянии.
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матча.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 831 ( 297 + 534 ) - 557 матчей.
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Mephi027
Макдэвид это уровень Ягра.

Молодой Яро также разрывал, но все же чуток не Лемье / Гретцки...
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_Абырвалг_
Это просто деклассирование соперников . Отрыв от Леона , который идет вторым 29 очков,от Кучерова-35 очков.Я думаю,если без травм , то космические 160 очков наберет !
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Абдула2
Точно 1000 будет уже в следующем сезоне
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Кавабунга Шреддоголовый
Ещё 4 передачи и побьет все свои рекорды. Шайбы и очки уже перебиты. 60 шайб вопрос 1-2 матчей. До рекорда 21 века всего 7 шайб
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Quiet Space
150 очков думаю будет, и у Драйза 120. там из оставшихся игр только 4 с ЛА, Вегасом и Колорадо. Остальные с донными командами
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shadowsanta
Ответ Zapkov Konstantin
20 матчей - 60 баллов. удивительно
минимум. там еще пачка игр с 4мя и более очками
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Michael_Monza
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Zapkov Konstantin
20 матчей - 60 баллов. удивительно
+7
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Bello Jiafra
Коннор тащит. Отличный сезон!
+6
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L1onel Mess1
Просто монстр!
+8
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