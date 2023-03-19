Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне НХЛ. У него 58+76 в 70 матчах
Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший по 3+ очка в 20 играх в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:4).
В его активе 134 (58+76) очка в 70 играх. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
Матч против «Кракена» стал 20-м в сезоне, когда Макдэвид набрал 3+ очка.
В прошлый раз до такой отметки дотягивались Марио Лемье (1995/96, «Питтсбург», 29 игр с 3+ очками) и Яромир Ягр (1995/96, «Питтсбург», 25).
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матча.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 831 ( 297 + 534 ) - 557 матчей.
Молодой Яро также разрывал, но все же чуток не Лемье / Гретцки...