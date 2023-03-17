Экс-гимнастка Сергеева об отношениях с игроком СКА Бринкманом: «Когда смотрела игру первый раз, не понимала ничего. Сейчас могу даже угадать, когда будет удаление»

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Бывшая гимнастка Анастасия Сергеева рассказала об отношениях с вратарем СКА Валерием Бринкманом.

– У тебя парень хоккеист. Ходишь на игры, носишь джерси с его фамилией?

– Я всегда поддерживаю своего молодого человека, понимаю его, как спортсмен спортсмена.

Если у него что‑то не получается на тренировке или игре, могу дать ему дельный совет. Это огромное счастье, когда спортсмен встречает спортсмена, они на этой почве и сходятся.

Игрокам его амплуа сложно ментально. Вратарь должен подробно анализировать игру. Но Валера – сильный характером человек, ему подходит эта позиция.

Сейчас хоккей – неотъемлемая часть моей жизни, хожу на все матчи, болею. Было даже такое, что во время экзамена в институте я включала прямую трансляцию матча.

– В правилах разбираешься?

– Валера посвятил в нюансы. Когда смотрела игру первый раз, то даже не успевала следить за шайбой, не понимала ничего. Сейчас я могу даже угадать, когда будет удаление.

Вообще хоккей – зрелищный и эмоциональный вид спорта. Когда забивают шайбу, я будто сама частью команды становлюсь.

– Хоккеисты часто передвигаются между городами и командами. В этом смысле ты как девушка декабриста? Готова переехать вместе с парнем?

– Мы обсуждали этот момент. Валера – талантливый игрок, в нем заинтересованы клубы. Если что, мы готовы к переезду.

Единственное, мне нужно доучиться в институте. Когда я доучусь и мы поймем, что готовы жить вместе, я уеду в другой город. С правильным человеком, в котором я уверена, – сказала Сергеева.

1 комментарий

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Сергей Орлов
Угадать) 😁
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