Подрядчика строительства нового ледового дворца в Новосибирске отправили в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 100 млн рублей

Теги происшествия КХЛ деньги Хоккей

Подрядчик строительства нового ледового дворца в Новосибирске отправлен в СИЗО. 

В субботу Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, обвиняемому в мошенничестве, связанном со строительством нового ледового дворца. 

«Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 04.03.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воловича Михаила до 27.04.2023, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Постановление не вступило в силу», – заявил представитель Управления судебного департамента по региону.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Воловичу вменяют в вину хищение более 100 млн рублей. Генподрядчик строительства – компания «Элинальфа» – перечислила эту сумму компании «Строймонтаж» на выплату зарплаты сотрудникам, которые не работали на объекте.

Волович был задержан в Москве и доставлен в Новосибирск, также в Москве прошли обыски в организациях, связанных со строительством ледовой арены.

Изначально в Новосибирске планировалось построить ледовую арену в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей – строительство дворца. Затем стоимость строительства арены подорожала более чем на треть. 

ИИХФ лишила Новосибирск и Омск права проводить молодежный чемпионат мира-2023. Турнир был перенесен в Канаду. 

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6 комментариев

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Evgeny Trifonov
Классика, какая большая стройка в России без воровства и откатов
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Александр Романов
Какая неожиданность
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Ilovethisgame77
Никто не удивлён)
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Dinamik1
Не поделился вот и сел.
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Серафим Войнов
Как всегда, все в доле!
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Ебздрогыч
Никогда такого не было, и вот опять!
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