Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 1+2 в 3 играх за «Даллас»

Теги Чикаго Даллас Евгений Дадонов НХЛ Джейми Бенн Хоккей

Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго», набрав очки в 3-м матче подряд.

Форвард отличился во всех трех играх регулярного чемпионата НХЛ за «Даллас» (1+2 на отрезке), куда был обменян из «Монреаля». 

Сегодня 33-летний россиянин ассистировал Джейми Бенну в игре с «Чикаго» (5:2). 

Всего у Дадонова 21 (5+16) очко в 53 играх сезона.

Сегодня Евгений (13:43, 0:58 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и применил 3 силовых приема. 

1 комментарий

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dosatuy
Так Дадонов объедет все клубы НХЛ и соответственно города. А чего сидеть на одном месте)
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