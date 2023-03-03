Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 1+2 в 3 играх за «Даллас»
Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго», набрав очки в 3-м матче подряд.
Форвард отличился во всех трех играх регулярного чемпионата НХЛ за «Даллас» (1+2 на отрезке), куда был обменян из «Монреаля».
Сегодня 33-летний россиянин ассистировал Джейми Бенну в игре с «Чикаго» (5:2).
Всего у Дадонова 21 (5+16) очко в 53 играх сезона.
Сегодня Евгений (13:43, 0:58 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и применил 3 силовых приема.
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