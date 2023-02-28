Рантанен впервые забросил 40 шайб в сезоне НХЛ. Он делит 3-е место в гонке снайперов с Томпсоном

Теги рейтинги Колорадо НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Кирилл Капризов Микко Рантанен Тейдж Томпсон Хоккей

Микко Рантанен впервые забросил 40 шайб в сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0) и был назван 1-й звездой. 

В его активе 71 (40+31) балл в 58 играх. Он делит 3-е место в гонке снайперов с Тейджем Томпсоном из «Баффало» (40 шайб в 58 играх). 

Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 50 в 61), на втором месте идет Давид Пастрняк («Бостон», 42 в 59). В топ-5 также входит Кирилл Капризов («Миннесота», 37 в 60). 

1 комментарий

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e1ther - e1ther
Сегодня уже кто то написал,что Рантанен пятый финн,кто пробил 40 шайб,в жизни бы не подумал,что такое жидкое у них наследие))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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