Рантанен впервые забросил 40 шайб в сезоне НХЛ. Он делит 3-е место в гонке снайперов с Томпсоном

впервые забросил 40 шайб в сезоне .

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0) и был назван 1-й звездой.

В его активе 71 (40+31) балл в 58 играх. Он делит 3-е место в гонке снайперов с из «Баффало» (40 шайб в 58 играх).

Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 50 в 61), на втором месте идет («Бостон», 42 в 59). В топ-5 также входит Кирилл Капризов («Миннесота», 37 в 60).