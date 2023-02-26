Где смотреть Авангард – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 2 марта
В четверг, 2 марта, сыграют Авангард и Сибирь в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина 2022/2023.
- Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Авангард – Сибирь
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2022/2023: все новости
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