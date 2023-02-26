В четверг, 2 марта, сыграют Авангард и Сибирь в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина 2022/2023.

Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Авангард – Сибирь

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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