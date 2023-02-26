Где смотреть Авангард – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 2 марта

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В четверг, 2 марта, сыграют Авангард и Сибирь в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина 2022/2023.

Во сколько играют Авангард – Сибирь

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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