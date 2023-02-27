Макдэвид, Улльмарк и Гибсон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 11 очков в 3 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер « » , одержавший две победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,64 шайбы и отражая 94,7% бросков.

Второй звездой стал вратарь « » Линус Улльмарк, одержавший две победы в двух играх, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,6% бросков. В матче с «Ванкувером» шведский голкипер забил гол, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Первой звездой признан нападающий « » Коннор Макдэвид, записавший на счет 11 (6+5) очков в трех матчах.