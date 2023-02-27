Макдэвид, Улльмарк и Гибсон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 11 очков в 3 матчах

Теги Бостон Эдмонтон Анахайм НХЛ Джон Гибсон Коннор Макдэвид Линус Улльмарк Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, одержавший две победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,64 шайбы и отражая 94,7% бросков.

Второй звездой стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, одержавший две победы в двух играх, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,6% бросков. В матче с «Ванкувером» шведский голкипер забил гол, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший на счет 11 (6+5) очков в трех матчах.

1 комментарий

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ARoman91
Коннор лучший
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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