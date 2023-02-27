«Чикаго» обменял Маккейба и Лафферти в «Торонто». В сделку включены Гоголев и выбор «Лифс» в 1-м раунде драфта
«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен.
«Мэйпл Лифс» получили:
– защитника Джейка Маккейба;
– нападающего Сэма Лафферти;
– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024;
– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2025;
«Блэкхокс» получили:
– условный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 (защищенный в топ-10);
– выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026;
– нападающего Джозеф Андерсон;
– нападающего Павла Гоголева.
Кроме того, «Чикаго» удержит 50 процентов зарплаты Маккейба в своей платежной ведомости. Кэпхит хоккеиста составляет 4 миллиона долларов.
Маккейб набрал 20 (2+18) очков при полезности «плюс 7» в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Кэпхит Лафферти составляет 1,15 млн долларов. Форвард записал на свой счет 21 (10+11) балл при полезности «минус 10» в 51 игре чемпионата.
Андерсон сыграл 14 матчей за «Торонто» в нынешнем сезоне и набрал 3 (2+1) очка.
Гоголев провел одну игру за фарм-клуб «Лифс» в АХЛ в этом сезоне, а также записал на свой счет 48 (21+27) баллов в 33 матчах за «Ньюфаундленд» в лиге Восточного побережья (ECHL).
https://www.youtube.com/watch?v=9U3hhIyfP3E&ab_channel=SPORTSNET
Хотя в истории 8-8, но там начиная с совсем уж бородатых довоенных годов ;)
Так что, про 1-2 матча не лишено смысла.
Ну а с другой стороны кого им брать? Не Гибсона же. Так что, Ильяневерим ;)
Привет Холланду кстати, видимо будет Шири усиляться, АХАХ)