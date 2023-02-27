«Чикаго» обменял Маккейба и Лафферти в «Торонто». В сделку включены Гоголев и выбор «Лифс» в 1-м раунде драфта

Теги возможные переходы Торонто Чикаго НХЛ Джейк Маккейб Джозеф Андерсон Сэм Лафферти Павел Гоголев Хоккей

«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен.

«Мэйпл Лифс» получили:

– защитника Джейка Маккейба;

– нападающего Сэма Лафферти;

– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024;

– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2025;

«Блэкхокс» получили:

– условный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 (защищенный в топ-10);

– выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026;

– нападающего Джозеф Андерсон;

– нападающего Павла Гоголева.

Кроме того, «Чикаго» удержит 50 процентов зарплаты Маккейба в своей платежной ведомости. Кэпхит хоккеиста составляет 4 миллиона долларов.

Маккейб набрал 20 (2+18) очков при полезности «плюс 7» в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Кэпхит Лафферти составляет 1,15 млн долларов. Форвард записал на свой счет 21 (10+11) балл при полезности «минус 10» в 51 игре чемпионата.

Андерсон сыграл 14 матчей за «Торонто» в нынешнем сезоне и набрал 3 (2+1) очка.

Гоголев провел одну игру за фарм-клуб «Лифс» в АХЛ в этом сезоне, а также записал на свой счет 48 (21+27) баллов в 33 матчах за «Ньюфаундленд» в лиге Восточного побережья (ECHL).

49 комментариев

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v3
Ответ hhlg
Посмотрел ради интереса взаимоотношения Торонто с Бостоном в ПО. Всё хуже, чем я думал, с 1969 года было 6 серий и все серии забрал Бостон. Хотя в истории 8-8, но там начиная с совсем уж бородатых довоенных годов ;) Так что, про 1-2 матча не лишено смысла.
Рано или поздно все серии имеют свойство заканчиваться. Особенно с учётом того что мне этот обмен больше нравится чем обмен Тампы.
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забил на оборону
После вчерашнего хода Брисбуа предположил что ответом будет жёсткий защитник. Дубас не заставил ждать.
https://www.youtube.com/watch?v=9U3hhIyfP3E&ab_channel=SPORTSNET
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Фёдор Кузнецов
Ответ alexacid01
https://www.sports.ru/hockey/1114932634-forvard-sent-luisa-barbashev-perexodit-v-vegas-v-obmen-na-prospekta.html
Я помню эту новость, но эта новость без деталей обмена, в ней даже не сказано о проспекте на которого поменяли, и Иван ещё числится игроком Сент-Луиса на сайте
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alexacid01
Ответ Фёдор Кузнецов
Спортс, может вы забыли, но вы до сих пор не опубликовали новость про Барбашева
https://www.sports.ru/hockey/1114932634-forvard-sent-luisa-barbashev-perexodit-v-vegas-v-obmen-na-prospekta.html
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hhlg
Посмотрел ради интереса взаимоотношения Торонто с Бостоном в ПО. Всё хуже, чем я думал, с 1969 года было 6 серий и все серии забрал Бостон.
Хотя в истории 8-8, но там начиная с совсем уж бородатых довоенных годов ;)
Так что, про 1-2 матча не лишено смысла.
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1010062
А тем временем еще один наш игрок сменил команду, Барбашев в Вегас, наших много сменило команд...
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Это шутка про вылеты в седьмых матчах.
Ну может дойдете до 7 матча с Бостоном в этом году ;)
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Alek88
Ответ hhlg
30 раз! 30 раз! Ну а с другой стороны кого им брать? Не Гибсона же. Так что, Ильяневерим ;)
ну ла, рынок киперов куда уже)
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upuckuH
Очень обидно что потеряем затарившихся в д-лайн в первом раунде, я не про Торонто, а в целом о востоке ) Был бы По по конференции, а не по дивизионам - было бы поинтереснее.
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Direct free kick
Ответ hhlg
Одна original 6 сделала скидку другой original 6. Привет Холланду кстати, видимо будет Шири усиляться, АХАХ)
Вместо с Шири надо ещё Юху впарить
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Иван Павлов
Ответ hhlg
Вот прямо всегда? ;)
Это шутка про вылеты в седьмых матчах.
+2
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+2
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Иван Павлов
Ответ Serge Vendino
Вратарская позиция провисает. И даже по сравнению с прошлым годом она стала слабее. Самсонов и Мюррей слишкой непредсказуемые сейчас, а биться опять против Василевского, скорее всего.
Да не стала она слабее, надо было матчи Кэмпбелла с января 2022 года смотреть, он играл просто отвратительно. И сейчас в итоге продолжает "феерить" уже в другой команде.
+3
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+3
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hhlg
Ответ Alek88
идти с самсоновым в по это такое себе ’закрыл’
30 раз! 30 раз!
Ну а с другой стороны кого им брать? Не Гибсона же. Так что, Ильяневерим ;)
0
-2
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ askarik1992
Гоголев русский?
Да
0
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Rialto
Ответ Дмитрий Шарапов
Гоголев это не сын спартаковского?
Да, сын, точнее даже один из трех сыновей
+3
0
+3
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Торонто всегда берёт 3 игры, надо знать матчасть.
Вот прямо всегда? ;)
0
-1
-1
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hhlg
Ответ Direct free kick
Торонто позор НХЛ
Одна original 6 сделала скидку другой original 6.
Привет Холланду кстати, видимо будет Шири усиляться, АХАХ)
+1
0
+1
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Антон Якимцев
Не те новости, которые ждут из Чикаго.
0
-1
-1
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Alek88
Ответ Garikus89
Ну даже не знаю, если и этого мало будет для второго раунда…) Дубас хорош, все позиции закрыл и мало отдал
идти с самсоновым в по это такое себе ’закрыл’
0
-1
-1
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askarik1992
Гоголев русский?
+1
0
+1
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Иван Павлов
Ответ hhlg
Теперь возьмут не 1, а 2 матча у Бостона. Если конечно Тампу пройдут ;)
Торонто всегда берёт 3 игры, надо знать матчасть.
+6
0
+6
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hhlg
Ответ Kirill HG
29-летний МакКейб явно поможет во 2-3 паре защиты, где Торонто привычно не хватает подобных игроков (особенно в плей-офф) у него даже в днищенском Чикаго по сезону показатель полезности +7 (как такое возможно?) 27-летний Сэм Лафферти очень приличное усиление для нижних звеньев атаки если в третьем звене Чикаго он смог набрать 21 очко за 51 игру, забросив 10 шайб (лучший по голам в меньшинстве)
То в Торонто он будет играть в 4, если вообще будет ;)
+3
-2
+1
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hhlg
Теперь возьмут не 1, а 2 матча у Бостона. Если конечно Тампу пройдут ;)
+3
-4
-1
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Иван Павлов
Ответ Kel.Tu
а вариант с разгоном высокооплачиваемой четверки не рассматривается? Они ведь и без Кифа не могли пройти первый раунд 3 года подряд
В те времена ни разу на бумаге команда не была фаворитом, о чём речь вообще. Вашингтону, который Президентский Кубок тогда взял, навязали достойную борьбу, а Бостон 18/19 до финала КС дошёл по итогу.
+1
0
+1
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Дмитрий Шарапов
Гоголев это не сын спартаковского?
0
0
0
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