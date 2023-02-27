«Чикаго» обменял Маккейба и Лафферти в «Торонто». В сделку включены Гоголев и выбор «Лифс» в 1-м раунде драфта

«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен.

«Мэйпл Лифс» получили:

– защитника ;

– нападающего Сэма Лафферти;

– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024;

– условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2025;

«Блэкхокс» получили:

– условный выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025 (защищенный в топ-10);

– выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2026;

– нападающего ;

– нападающего Павла Гоголева.

Кроме того, « » удержит 50 процентов зарплаты Маккейба в своей платежной ведомости. Кэпхит хоккеиста составляет 4 миллиона долларов.

Маккейб набрал 20 (2+18) очков при полезности «плюс 7» в 55 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Кэпхит Лафферти составляет 1,15 млн долларов. Форвард записал на свой счет 21 (10+11) балл при полезности «минус 10» в 51 игре чемпионата.

Андерсон сыграл 14 матчей за « » в нынешнем сезоне и набрал 3 (2+1) очка.

Гоголев провел одну игру за фарм-клуб «Лифс» в АХЛ в этом сезоне, а также записал на свой счет 48 (21+27) баллов в 33 матчах за «Ньюфаундленд» в лиге Восточного побережья (ECHL).