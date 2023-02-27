Бадюков о тренере «Сочи»: «Устраивает система хоккея, которую ставит Кокорев. Хотим по-прежнему развивать молодежь, открывать новые имена»

поделился мыслями о кандидатуре главного тренера « » в следующем сезоне.

– Насколько изменится состав «Сочи» в межсезонье?

– На следующий год мы хотим по-прежнему развивать молодежь, открывать новые имена. Но самым главным будет результат.

Если будет результат на табло, будет еще больше болельщиков приходить на трибуны, будет еще больше поддержки и по нарастающей будет расти медийная составляющая.

Когда есть спортивный результат, то все хорошо. То место, которое мы сейчас занимаем, конечно, не может нас удовлетворять.

Будет ротация, будет усиление, прежде всего ищем центральных нападающих. Хотим усилить эту ось, на выбрасываниях хоть мы и получше стали действовать в конце сезона, но нам надо прибавлять в этом компоненте.

Плюс еще надо укреплять защитную линию. Нужны надежные ребята, которые будут понимать систему, которую Дмитрий Александрович (Кокорев) пропагандирует, прорабатывает.

Мы в конце видели, что система стала приносить результат. В 16 играх, которые Дмитрий Александрович провел в качестве главного тренера, было одержано пять побед. Это больше 30%, показатель хороший для молодого тренера.

– Когда клуб определится с кандидатурой главного тренера на следующий сезон?

– Мы не будем торопиться. У нас есть кандидатуры, будем их обсуждать. На данный момент та система хоккея, которую ставит команде Дмитрий Кокорев, нас устраивает.

– Вас не тревожит, что, если Дмитрий Александрович останется главным тренером, будет ощущаться нехватка у него опыта?

– У него есть опыт работы, в том числе в молодежной команде, и в сборной, свой опыт он подтвердил в нынешнем сезоне.

Он хорошо знает многих ребят, которые сейчас играют в команде . Они поверили в систему Дмитрия Александровича, пропустили ее через себя.

Мы стараемся открывать новые имена – не только среди игроков, но и среди тренеров. Все когда-то начинают с нуля и постепенно зарабатывают себе имя, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи».