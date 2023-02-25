Скиннер – 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ
Джефф Скиннер – 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ.
30-летний форвард «Баффало» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (3:1).
На его счету стало 58 (24+34) очков в 54 играх сезона. За карьеру в лиге – 600 (322+278) очков в 907 играх.
Скиннер стал 3-м игроком с драфта НХЛ-2010, достигшим такой отметки. Он был выбран «Каролиной» под общим 7-м номером.
Его опередили Тайлер Сегин («Даллас», выбран «Бостоном» под общим 2-м номером) с 722 очками в 883 играх и Тэйлор Холл («Бостон», выбран «Эдмонтоном» под общим 1-м номером) с 692 очками в 818 играх.
При этом показатель полезности Скиннера («минус 131») – худший для всех игроков с того драфта.
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