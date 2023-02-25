Скиннер – 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ

Теги рейтинги Баффало НХЛ драфт НХЛ Тэйлор Холл Джефф Скиннер Тайлер Сегин Хоккей

Джефф Скиннер – 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ.

30-летний форвард «Баффало» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (3:1). 

На его счету стало 58 (24+34) очков в 54 играх сезона. За карьеру в лиге – 600 (322+278) очков в 907 играх. 

Скиннер стал 3-м игроком с драфта НХЛ-2010, достигшим такой отметки. Он был выбран «Каролиной» под общим 7-м номером. 

Его опередили Тайлер Сегин («Даллас», выбран «Бостоном» под общим 2-м номером) с 722 очками в 883 играх и Тэйлор Холл («Бостон», выбран «Эдмонтоном» под общим 1-м номером) с 692 очками в 818 играх. 

При этом показатель полезности Скиннера («минус 131») – худший для всех игроков с того драфта. 

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2 комментария

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37old
Ответ nupor
Очень странный игрок. Утром просыпается и думает: неохота мне играть. И потом играет как гоуно. А бывает и в хорошем настроении просыпается…
Да ладно, последние два сезона он в порядке. Бросок у него всегда был, скорость позволяет играть в одной из лучших троек во всей лиге. То что ему 9 насыпали не его проблема.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nupor
Очень странный игрок. Утром просыпается и думает: неохота мне играть. И потом играет как гоуно. А бывает и в хорошем настроении просыпается…
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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