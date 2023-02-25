Скиннер – 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ

– 3-й игрок с драфта-2010, набравший 600 очков в НХЛ.

30-летний форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (3:1).

На его счету стало 58 (24+34) очков в 54 играх сезона. За карьеру в лиге – 600 (322+278) очков в 907 играх.

Скиннер стал 3-м игроком с драфта НХЛ-2010, достигшим такой отметки. Он был выбран «Каролиной» под общим 7-м номером.

Его опередили («Даллас», выбран «Бостоном» под общим 2-м номером) с 722 очками в 883 играх и («Бостон», выбран «Эдмонтоном» под общим 1-м номером) с 692 очками в 818 играх.

При этом показатель полезности Скиннера («минус 131») – худший для всех игроков с того драфта.