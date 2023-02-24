Кравец о последнем матче регулярки: «Нужно поберечь игроков. В плей-офф нужны будут и силы, и здоровье»

считает, что « » нужно поберечь игроков перед плей-офф.

Клуб уже гарантировал себе место в топ-4 Востока. В последнем матче регулярного чемпионата команда сыграет с «Ак Барсом».

«Как будем использовать последний матч регулярки, в котором должно решиться, станем мы вторыми или третьими на Востоке? Это палка о двух концах. Наверное, второе или третье место – неважно. Важно, что мы смогли из тяжелой ситуации подняться наверх и важно теперь играть в плей-офф.

Нужно поберечь игроков, потому что в плей-офф нужны будут и силы, и здоровье. У многих из игроков, которых мы хотим поберечь, и ушибы, и мелкие травмы. Я думаю, небольшой перерывчик без игры им поможет, они потренируются здесь с тренером. Думаю, это будет важнее. Самое главное для нас – сам плей-офф», – сказал главный тренер «Авангарда».