Кравец о последнем матче регулярки: «Нужно поберечь игроков. В плей-офф нужны будут и силы, и здоровье»

Теги Авангард травмы КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец считает, что «Авангарду» нужно поберечь игроков перед плей-офф.

Клуб уже гарантировал себе место в топ-4 Востока. В последнем матче регулярного чемпионата команда сыграет с «Ак Барсом».

«Как будем использовать последний матч регулярки, в котором должно решиться, станем мы вторыми или третьими на Востоке? Это палка о двух концах. Наверное, второе или третье место – неважно. Важно, что мы смогли из тяжелой ситуации подняться наверх и важно теперь играть в плей-офф.

Нужно поберечь игроков, потому что в плей-офф нужны будут и силы, и здоровье. У многих из игроков, которых мы хотим поберечь, и ушибы, и мелкие травмы. Я думаю, небольшой перерывчик без игры им поможет, они потренируются здесь с тренером. Думаю, это будет важнее. Самое главное для нас – сам плей-офф», – сказал главный тренер «Авангарда».

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5 комментариев

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Ыжык
Ответ Эд..19
Почти прямым текстом - сливаем последнюю игру, чтобы во Владик не лететь )))
Как будто сю нужен Владивосток. И Магнитке эти места нафиг не нужны. Они сейчас сольют два последних матча и выходят на ватный Авто. Так что последний тур будет смешным почти для всех, кроме трактора.
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Дима Миронов
Ответ Эд..19
Почти прямым текстом - сливаем последнюю игру, чтобы во Владик не лететь )))
лучше во Владик слетать,чем на металлург в первом круге попасть
+3
0
+3
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thefl
Ответ Эд..19
Почти прямым текстом - сливаем последнюю игру, чтобы во Владик не лететь )))
это уже будет зависить не только от Авангарда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Почти прямым текстом - сливаем последнюю игру, чтобы во Владик не лететь )))
+5
-1
+4
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Алексей Тарлыков
Второе -Адмирал, третье -Магнитка скорее всего- ну такое. Для Авангарда предпочтительнее был бы Автомобилист
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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