Капризов сделал дубль в матче с «Нэшвиллом». У него 66 (33+33) очков в 56 матчах

забил два гола в игре с « » (4:3).

Нападающий «Миннесоты» отличился в большинстве во втором периоде, ассистентами выступили Матс Зукарелло Асен и Юэль Эрикссон Эк. В третьем периоде россиянин забросил в равных составах с передачи Райана Хартмана.

Сегодня Капризов (20:58, 5:14 – в большинстве) нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и заработал 2 минуты штрафа при полезности «плюс 1». Статистика потерь и перехватов – 0:2.

Всего в 56 матчах сезона на счету Капризова 66 (33+33) очков.