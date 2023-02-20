Капризов сделал дубль в матче с «Нэшвиллом». У него 66 (33+33) очков в 56 матчах

Теги Нэшвилл Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забил два гола в игре с «Нэшвиллом» (4:3).

Нападающий «Миннесоты» отличился в большинстве во втором периоде, ассистентами выступили Матс Зукарелло Асен и Юэль Эрикссон Эк. В третьем периоде россиянин забросил в равных составах с передачи Райана Хартмана.

Сегодня Капризов (20:58, 5:14 – в большинстве) нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и заработал 2 минуты штрафа при полезности «плюс 1». Статистика потерь и перехватов – 0:2.

Всего в 56 матчах сезона НХЛ на счету Капризова 66 (33+33) очков.

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3 комментария

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Фанат спорта01
нужно сделать 17+17 в 26матчах.
будет сложно но в принципе выполнимо.
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Егор Ковынёв
Молорик!
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Красавец Кирилл!!!
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