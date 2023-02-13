Яковенко о жизни в Швейцарии после 24 февраля: «Отношение ко мне не изменилось. Ни разу не видел здесь митингов, в отличие от Германии»

Теги Сергей Кривокрасов чемпионат Швейцарии чемпионат Финляндии Биль Политика Александр Яковенко Хоккей

Александр Яковенко рассказал о политической ситуации в Швейцарии.

– Сергей Кривокрасов покинул знакомый вам «Юкурит» из-за того, что после 24 февраля ему стало некомфортно в Финляндии. Ваша жизнь в Швейцарии изменилась?

– Да нет. Ничего не изменилось. Отношение ко мне такое же, как было прежде.

– Швейцария, как известно, нейтральная страна, не входит ни в какие альянсы и коалиции. А простые люди имеют активную гражданскую позицию, интересуются политикой?

– Мне сложно сказать, так как я не так много общаюсь с людьми за пределами стадиона. Но могу сказать, что в Швейцарии ни разу не видел митингов, в отличие, например, от Германии, – сказал защитник «Биля».

Яковенко о зарплатах в Швейцарии: «Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriah Heep
Увы, но Швейцария уже давно не нейтральная страна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий