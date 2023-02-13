Яковенко о жизни в Швейцарии после 24 февраля: «Отношение ко мне не изменилось. Ни разу не видел здесь митингов, в отличие от Германии»
Александр Яковенко рассказал о политической ситуации в Швейцарии.
– Сергей Кривокрасов покинул знакомый вам «Юкурит» из-за того, что после 24 февраля ему стало некомфортно в Финляндии. Ваша жизнь в Швейцарии изменилась?
– Да нет. Ничего не изменилось. Отношение ко мне такое же, как было прежде.
– Швейцария, как известно, нейтральная страна, не входит ни в какие альянсы и коалиции. А простые люди имеют активную гражданскую позицию, интересуются политикой?
– Мне сложно сказать, так как я не так много общаюсь с людьми за пределами стадиона. Но могу сказать, что в Швейцарии ни разу не видел митингов, в отличие, например, от Германии, – сказал защитник «Биля».
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