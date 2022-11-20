Между детскими командами «Барыс» и «Астана» произошла массовая драка. Тренер «Барыса» Зыкин вмешался в драку, схватил одного из игроков и швырнул его на лед

Массовая драка произошла после матча между детскими командами «Барыс» и «Астана».

В хоккейном клубе «Барыс» сообщили, что драка произошла после того, как игрок «Астаны» не подал руку соперникам в конце матча.

По словам родителей «Астаны» драка спровоцирована игроками «Барыса», окруживших в кольцо одного из игроков соперника.

Во время драки главный тренер «Астаны» Владимир Зыкин выбежал на площадку, схватил одного из игроков «Барыса» и швырнул его на лед.

— Данный тренер, нарушив все этические и моральные нормы, повел себя агрессивно. После инцидента, уже по пути в раздевалку Зыкин, встретив других воспитанников «Барыса-2012», кричал, используя нецензурную брань.

Уведомляем Казахстанскую федерацию хоккея и руководство ДЮСШ № 10 о данном инциденте и просим дисквалифицировать данного гражданина, запретить ему заниматься тренерской деятельностью, — сообщается на странице детской команды «Барыс-2012» в Instagram.

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