Ничушкин вернулся в состав «Колорадо»: 3-й матч без очков, 3 броска и «минус 1» за 22:03 с «Питтсбургом»
Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» и сыграл с «Питтсбургом».
Россиянин пропустил 2 матча «Эвеланш» перед перерывом на Матч звезд из-за травмы верхней части тела.
Сегодня «Эвс» уступили «Пингвинс» (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Ничушкин остался без очков в 3-м матче подряд. В сезоне у него 18 (8+10) баллов в 21 игре.
Сегодня Валерий (22:03 – 4-е время среди форвардов команды, 5:37 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.
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