Ничушкин вернулся в состав «Колорадо»: 3-й матч без очков, 3 броска и «минус 1» за 22:03 с «Питтсбургом»

вернулся в состав « » и сыграл с « ».

Россиянин пропустил 2 матча «Эвеланш» перед перерывом на Матч звезд из-за травмы верхней части тела.

Сегодня «Эвс» уступили «Пингвинс» (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата .

Ничушкин остался без очков в 3-м матче подряд. В сезоне у него 18 (8+10) баллов в 21 игре.

Сегодня Валерий (22:03 – 4-е время среди форвардов команды, 5:37 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.